Insta360 presenta GO, la videocamera stabilizzata più piccola al mondo

Insta360 ha presentato, una micro videocamera che con un peso di 18,3 grammi può essere portata ovunque per catturare molteplici prospettive senza essere mai d'ingombro.La caratteristica che meglio descrive questo dispositivo è la versatilità. È più di un wearable e più di un semplice accessorio: grazie alle sue dimensioni ultra compatte, a un corpo magnetico e a una serie di accessori, infatti,: ad un cappello, a una t-shirt, a una tavola da surf, ma anche portata al collo come una classica collana.Per avviare la registrazione di un videoclip (della durata massima 30 secondi) basterà premere una sola volta il pulsante sul retro del device, per avere la massima libertà di movimento e le mani libere, senza dover ricorrere necessariamente all'uso dello smartphone. Per terminare la ripresa sarà sufficiente un secondo tocco che bloccherà la registrazione.Le novità introdotte da GO non si limitano alla fase di cattura delle immagini ma anche a quella della post produzione. La videocamera infatt, che sfrutta l'algoritmo di Intelligenza Artificiale per mettere in atto una selezione in tempo reale dei migliori clip realizzati, combinandoli tra loro per permettere una modifica più veloce e evitando allo stesso tempo all'utente di perdere tempo nella ricerca dei file. GO permette anche di ordinare i contenuti in base al tema (es. cibo, città, sorrisi) e alla qualità della composizione degli scatti, di modificare le transizioni, i colori e la velocità di riproduzione e di unire anche i filmati realizzati con quelli del proprio smartphone. In questo modo gli utenti possono catturare, modificare e condividere bellissimi videoclip in pochi semplici passaggi.Grazie alla stabilizzazione avanzata,. Questa tipologia di scatto dinamico che in passato per essere realizzata richiedeva un'attrezzatura costosa e ore di editing, ora è più facile che mai, raggiungendo una durata massima di 30 minuti e una velocità 6x. Allo stesso modo risulta più semplice riprodurre anche i più basici time-lapse. La modalità hyperlapse abbinata all'esclusiva funzione 'Barrel Roll' integrata nell'app GO consente in qualsiasi momento di cambiare la prospettiva delle riprese, per creare un effetto ancora più alternativo. Attraverso scatti fluidi e roteanti, infatti, è possibile realizzare sofisticate e fantasiose riprese in movimento, che diventano ancora più facili grazie al sistema di stabilizzazione e al campo visivo molto ampio dei quali la videocamera è dotata. Infine, la funzione Slow-Mo consente riprese fino a 100 FPS, offrendo agli utenti la possibilità di "rallentare" la realtà e accelerare l'azione.Il dispositivo è dotato inoltre di certificazione IPX4 che lo rende resistente all'acqua. Insta360 GO non teme spruzzi, pioggia o piccole immersioni di non più di 10 secondi.Con Insta360 GO. La comoda custodia della videocamera infatti permette una ricarica molto veloce e un trasferimento immediato dei file tramite collegamento con lo smartphone.Insta360 GO è già in vendita sul sito ufficialee presso i rivenditori autorizzati,. L'acquisto online offre anche la possibilità di personalizzazione del device tramite un'incisione laser. La confezione include una custodia di ricarica, un pendente con attacco magnetico, un supporto girevole, una clip 'Easy Clip' e una base adesiva.