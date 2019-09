A IFA 2019 LG riporta in scena l’installazione “LG Oled Falls”

porta in scena, anche per i visitatori di, il progetto “, un’installazione che lascia senza parole, resa possibile dalla flessibilità unica dei business display di LG.L’installazione, posizionata, è stata realizzata grazie adisposti in, che simulano il movimento dell’acqua grazie a vari raggi di curvatura.La “cascata di colore” firmata LG accoglie i visitatori con una serie di suggestivi paesaggi differenti: da un mare di sabbia in un deserto assolato alla furia delle cascate. Gli schermi sottili,, rendono possibile comporre infinite forme, permettendo ai visitatori di vivere un’esperienza unica che li proietterà idealmente all’interno di questi paradisi naturali.I display Open Frame LG OLED, per installazioni di digital signage che sono vere e proprie opere d’arte contemporanea. Un’esperienza di totale immersione resa possibile dall’innovativa tecnologia OLED che non necessita di retro-illuminazione, per questo, infatti, la struttura dei pannelli è semplice e sottile, toccando livelli mai raggiunti in termini di leggerezza e possibilità di personalizzazione.Una vera e propria “cascata di colore” in cui ogni pixel si accende e si spegne singolarmente, garantendo un contrasto infinito: dai neri più profondi ai bianchi più brillanti, passando per una gamma eccezionale di colori riprodotti in modo accurato e naturale. La tecnologia OLED garantisce, inoltre, tempi di risposta ultra veloci dei display, le immagini vengono riprodotte in modo cristallinoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita