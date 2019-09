Apple ha annunciato che Apple Arcade sarà disponibile sull'App Store da giovedì 19 settembre in abbonamento a €4,99 al mese: gli utenti avranno un accesso illimitato all'intero catalogo di oltre 100 nuovi giochi esclusivi, tutti supportati da iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV.

Apple Arcade offre un trial gratuito di un mese e giochi che i clienti non troveranno in nessun altro servizio di abbonamento o piattaforma mobile. Tutti i giochi in Apple Arcade possono essere giocati offline e un unico abbonamento offre accesso a un massimo di sei persone con l'opzione "In famiglia".

Nelle prossime settimane verranno aggiunti nuovi giochi e il catalogo si arricchirà di volta in volta ogni mese. Apple Arcade sarà disponibile il 30 settembre su iPadOS e tvOS 13 e a ottobre su macOS Catalina.

"Siamo entusiasti di presentare Apple Arcade sull'App Store. Una selezione di oltre 100 nuovi giochi esclusivi creati da molti degli sviluppatori più innovativi al mondo è l'aggiunta perfetta al già vasto catalogo di giochi disponibili sull'App Store," ha dichiarato Phil Schiller, Senior Vice President di Worldwide Marketing per Apple. "Crediamo che clienti di ogni età apprezzeranno la possibilità di ottenere un accesso illimitato per tutta la famiglia all'intero catalogo di Apple Arcade con un unico abbonamento; i giochi sono inoltre privi di pubblicità e acquisti in-app, e tutti soddisfano i rigidi standard Apple in materia di privacy."







—

"

Ballistic Baseball

" di Gameloft è un gioco arcade di baseball ricco di azione, dove lanciatore e battitore potranno affrontarsi in avvincenti sfide multiplayer testa a testa.



—

In "

ChuChu Rocket! Universe

", Sega lancia gli amati ChuChu in un universo di strani e meravigliosi pianeti, con oltre 100 rompicapi ed enigmi tutti da risolvere

.

—

In "

Exit the Gungeon

" di Devolver, i giocatori devono fuggire da una prigione che sta per crollare, affrontando ostacoli e nemici sempre più pericolosi.



—

"

Overland

" di Finji è un'avventura post-apocalittica "on the road", in cui i giocatori dovranno vedersela con temibili creature, salvare gli altri viaggiatori e cercare provviste per sopravvivere.



—

"

PAC-MAN PARTY ROYALE

" di Bandai Namco è un'innovativa esperienza arcade con una modalità Battle a quattro giocatori in cui un solo PAC-MAN sopravvivrà.



—

In "

Projection: First Light

" di Blowfish, i giocatori seguono le avventure di Greta, una ragazza che vive in un mondo mitologico popolato da ombre cinesi e che affronterà un viaggio di illuminazione e scoperta con l'aiuto di eroi leggendari da antiche culture

.

—

In "

Rayman Mini

" di Ubisoft, Rayman è diventato piccolo piccolo come una formica! I giocatori potranno usare insetti, funghi e piante per attraversare lo strano mondo il più velocemente possibile o riprovare e riprovare finché non raggiungeranno il punteggio perfetto.





—

In "

Shantae and the Seven Sirens

" di WayForward, i giocatori esplorano un'enorme città sommersa e affrontano le sette sirene nell'avventura più avvincente della celebre guardiana "mezzo genio".



—

"

Skate City

" di Snowman racchiude l'anima e il cuore dello street skating e integra controlli multi-touch.

—

In "

Sneaky Sasquatch

" di RAC7, i giocatori vestono i panni di un Bigfoot e fanno tutto ciò che fa un Bigfoot ogni giorno: aggirarsi furtivamente fra gli alberi, razziare cestini da picnic, giocare a golf

...



—

"

Steven Universe: Unleash the Ligh

t" è un originale Cartoon Network, scritto in collaborazione con Rebecca Sugar, dove gli utenti scelgono i loro personaggi preferiti, sbloccano nuove abilità e si travestono con buffi costumi nel miglior gioco di ruolo per piattaforma mobile.

—

"

Super Impossible Road

" di Rogue Games è un gioco di guida futuristico e ad alto tasso di adrenalina, dove gli utenti affrontano curve e tornanti su tracciati che attraversano splendidi scenari galattici.



—

"

The Bradwell Conspiracy

" di Bossa è un gioco d'avventura stilizzato a metà strada tra il thriller e la teoria del complotto, con una chiara vena umoristica.



—

In "

The Enchanted World

" di Noodlecake, i giocatori aiutano una giovane fata a ricostruire un mondo magico devastato da temibili forze oscure.



—

"

Various Daylife

" di Square Enix è il nuovo gioco di ruolo prodotto dai creatori di "Bravely Default" e "Octopath Traveler". Nell'anno 211 dell'era imperiale, i giocatori esplorano un continente appena scoperto e conducono una vita frenetica nella città di Erebia.

