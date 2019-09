Apple ha annunciato il nuovo Apple Watch Series 5, con un display Retina always-on sempre attivo per avere sott'occhio l'ora e le informazioni importanti senza nemmeno sollevare il polso o toccare il display.

Le nuove funzioni di posizione, dalla bussola integrata all'altimetro, aiutano gli utenti a orientarsi meglio, mentre le chiamate d'emergenza internazionali consentono di chiamare i servizi di emergenza in più di 150 Paesi direttamente dall'orologio, anche senza avere con sé un iPhone.

"Abbiamo visto che Apple Watch ha un impatto significativo sulla vita dei nostri clienti e siamo lieti di offrire loro ancora più strumenti con Apple Watch Series 5 e watchOS 6", afferma Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple. "La perfetta integrazione di hardware e software crea un'esperienza ottimizzata che rende ancora più semplice fare movimento e restare in contatto con le persone e le informazioni più importanti per noi."

Apple ha presentato un nuovo materiale per il quadrante composto da titanio, un materiale di alto valore nel mondo dell'orologeria che ha un incredibile rapporto resistenza/peso ed è più leggero dell'acciaio inossidabile. Disponibile in due bellissime finiture spazzolate, il titanio naturale ha un superficie lavorata su misura che aiuta a mantenere il colore e previene lo scolorimento, mentre il titanio nero siderale è più brillante che mai grazie a un rivestimento simile al diamante.

Restano gli stili classici, come il quadrante in acciaio inossidabile color oro, argento e nero siderale, mentre il quadrante in alluminio in color argento, oro e grigio siderale è ora realizzato per la prima volta in alluminio serie 7000 riciclato al 100%. Questo autunno, sarà disponibile il bellissimo quadrante in ceramica bianca resistente ai graffi, insieme a un nuovo cinturino Sport Loop e a un'ampia gamma di nuovi colori per i cinturini compatibili con qualsiasi generazione di Apple Watch.

Apple Watch Nike ha un nuovo quadrante ispirato all'iconico design della giacca Nike Windrunner, accompagnato dai nuovi colori del cinturino Nike Sport e dal cinturino Nike Sport Loop riflettente.

Apple Watch Hermès invece introduce diversi nuovi stili, inclusi un aggiornamento del famoso cinturino color block presentato lo scorso autunno, ora con una nuova stampa "Della Cavalleria", e una versione total black con un esclusivo quadrante Hermès con sfumature di colore.

Apple Watch Series 5 (GPS) parte da €459 e Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) parte da €559. Il modello Series 3 (GPS), con GPS integrato, sensore cardiaco ottico e resistenza all'acqua, ora parte da €239 mentre il Series 3 (GPS + Cellular) è ora a €339.





Apple Watch Series 5 (GPS) può essere ordinato a partire da oggi da apple.com e nell'app Apple Store, con disponibilità a partire da venerdì 20 settembre negli Stati Uniti, a Porto Rico, nelle Isole Vergini americane e in 38 altri Paesi e aree geografiche.



Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) può essere ordinato a partire da oggi da apple.com e nell'app Apple Store, con disponibilità a partire da venerdì 20 settembre negli Stati Uniti, a Porto Rico e in 20 altri Paesi e regioni. Per le disponibilità dei diversi operatori telefonici, visita apple.com/it/watch/cellular

nike.com/applewatch.

Apple Watch Nike può essere ordinato a partire da oggi da apple.com e nell'app Apple Store, con disponibilità a partire da venerdì 4 ottobre negli Stati Uniti, a Porto Rico e in più di 51 altri Paesi e aree geografiche. Per maggiori informazioni, visita apple.com/it/apple-watch-nike

hermes.com/applewatchhermes. Apple Watch Hermès può essere ordinato a partire da oggi su apple.com e nell'app Apple Store, con disponibilità a partire da venerdì 20 settembre negli Stati Uniti e in più di 14 altri Paesi e aree geografiche. Per maggiori informazioni, visita apple.com/it/apple-watch-hermes

