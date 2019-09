Smartphone: 210 miliardi di euro spesi nel mondo nel primo semestre 2019

Nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2019A fine anno, questo segmento dovrebbe arrivare a pesare il 43% a valore dell’intero mercato dei Technical Consumer Goods. Questi i principali trend del mercato Smartphone presentati daLe caratteristiche premium e la capacità di catturare foto e video di alta qualità continuano a essere le caratteristiche più ricercate dai consumatori quando acquistano un nuovo Smartphone. Nella prima metà del 2019, i modelli che combinano display grandi (6-7"), fotocamere potenti (20 MP+) ehanno rappresentato circa il 16% a valore del segmento a livello mondiale, per un fatturato di 33 miliardi di euro (+3% rispetto allo stesso periodo del 2018).Anche glistanno prendendo piede: i modelli con doppia fotocamera sono arrivati a pesare il 50% del valore del mercato alla fine del primo semestre del 2019.Forte crescita anche per i, che sono passati da una quota dell’1% nel primo semestre del 2018 ad una del 20% dello stesso periodo del 2019.Anche irappresentano un fattore importante per assicurare agli utenti prestazioni elevate. Nella prima metà del 2019, il 18% degli Smartphone venduti montava un processore con frequenza compresa nell'intervallo 2,5-2,8 GHz (lo scorso anno erano solo il 5%).La richiesta di modelli sempre più potenti è legata anche alla diffusione di applicazioni che richiedono un’elevata capacità di elaborazione,. Oltre ad una maggiore potenza e velocità, anche l’architettura dei processori sta cambiando profondamente: ad esempio, nel primo semestre 2019 due terzi dei telefoni acquistati a livello globale erano dotati di processori octa-core (+6% rispetto al 2018).Sicuramente. I primi operatori hanno iniziato a dare accesso ai loro servizi 5G dal 1° aprile. In Corea del Sud, il 41% degli Smartphone acquistati a giugno 2019 erano già compatibili con il 5G. Oltre ai modelli con caratteristiche avanzate, risultano in crescita anche gli Smartphone di fascia alta, che nel primo semestre del 2019 arrivano a rappresentare l'8% del totale a unità, con una crescita del +6% rispetto allo stesso periodo del 2018.In pochi anni, glisono riusciti ad entrare nell’immaginario dei consumatori grazie alla loro capacità di semplificare l’accesso alla tecnologia. Nella prima metà del 2019, gli Smartwatch hanno registrato una crescita a valore del +47% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita