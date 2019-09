Apple collabora a tre innovativi studi sulla salute

Studio Apple sulla salute delle donne ( Women’s Health Study ): In collaborazione con la Harvard T.H. Chan School of Public Health e il NIH’s National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), Apple ha creato il primo studio a lungo termine di questa portata incentrato sui cicli mestruali e sulle condizioni ginecologiche. Questo studio comprenderà lo screening e la valutazione del rischio di condizioni come la sindrome dell'ovaio policistico (PCOS), l'infertilità, l'osteoporosi, la gravidanza e la transizione alla menopausa.

Il sostegno di Apple alla comunità della ricerca medica è iniziato con l'introduzione di ResearchKit e CareKit, che hanno aumentato la velocità e la portata con cui viene studiata e fornita l'assistenza sanitaria. Apple ha utilizzato ResearchKit per creare l'Apple Heart Study, che è stato il più vasto studio di questo tipo e ha mostrato l'impatto che studi virtuali su vasta scala possono avere sulla ricerca medica esaminando la fibrillazione atriale per convalidare la funzione di notifica del ritmo irregolare su Apple Watch.

ha presentato, in collaborazione con istituti accademici e di ricerca, che saranno saranno disponibili sulla nuova, che democratizza il modo in cui la ricerca medica viene condotta mettendo insieme istituzioni mediche accademiche, organizzazioni sanitarie e i prodotti Apple già utilizzati dei clienti nella loro vita quotidiana.L'app Research"Grazie all'Apple Heart Study, abbiamo capito di poter avere un impatto positivo sulla ricerca medica in modi che aiutano i pazienti di oggi ma che sono anche in grado di lasciare contributi che andranno a beneficio delle generazioni future",