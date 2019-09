WiFi4EU: nuovo invito ai comuni per le reti Wi-Fi gratuite negli spazi pubblici

La Commissione Europea ha lanciato un nuovo invito a presentare candidature relative ai buoniper installare, tra cui municipi, biblioteche pubbliche, musei, parchi pubblici o piazze.L'invito, rivolto ai comuni o gruppi di comuni dell'UE, è aperto fino al 20 settembre 2019 alle 17. 00 CEST. In palio per i comuni candidati vi sono ben 1780 buoni, del valore di 15 000 EUR ciascuno.Mariya, ha dichiarato:"Sono felice di annunciare l'apertura dell'invito a presentare proposte WiFi4EU per la terza tornata di buoni WiFiEU. Con quasi 6 000 convenzioni di sovvenzione già firmate, è entusiasmante constatare i benefici immediati che questa iniziativa porta alla vita dei nostri cittadini."Una volta registrati sul, i comuni potranno richiedere un buono con un solo click. La Commissione seleziona i comuni in base all'ordine di presentazione delle domande, garantendo nel contempoI primi due inviti WiFi4EU hanno avuto grande richiamo: oltre 23 000 comuni si sono registrati nel portale e finora sono stati assegnati ben 6 200 buoni. Il presente bando rappresenta il terzo dei quattro inviti previsti entro la fine del 2020.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita