World Dream Day: lo smartphone può aiutare a realizzare i propri sogni

Ogni anno,, si celebra il. Una ricorrenza istituita per dare voce ai sogni, alle aspirazioni e ai progetti, più o meno ambiziosi, che ci spingono ogni giorno ad andare avanti.il brand franco-cinese di telefonia,ha deciso di interpellare direttamenteattraverso unche potesse dare una nuova chiave di lettura a questa particolare giornata.Wiko ha posto ai suoi follower una semplice domanda:? Può un oggetto di uso quotidiano come il telefonino, ormai una vera un'appendice hi-tech, avere un impatto positivo sulla realizzazione personale di idee e progetti di vita?: lo smartphone si è rivelato uno strumento più che utile nel raggiungimento di certi traguardi. Andando nel concreto, lo smartphone rende possibili – secondo gli intervistati - alcuni obiettivi formativi e culturali., mentre per il, come quello della maturità o della laurea. Opposto è invece il caso del "cupido tecnologico".E qual è invece l'impatto dei social? Alla domandaLe "vetrine" social, infatti, non necessariamente alimentano gli hater. Molti ragazzi prendono spunto da chi più ammirano, così come dai loro amici più cari, per realizzare obiettivi concreti e capire come portarli avanti. Non c'è spazio per la rassegnazione.La pensa così. L'arrendevolezza, evidentemente, non appartiene alla Generazione Z.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita