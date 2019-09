Sony rilascia un aggiornamento firmware per α9

ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per la fotocamera mirrorless full-frame(modello ILCE-9 ), che aggiunge nuove funzioni come il, lo scatto a intervalli e la compatibilità conCon l’aggiornamento versione 6.00 , la tecnologia Real Time Eye AF di Sony, basata sull’intelligenza artificiale, è ora in grado di rilevare sia persone sia animali; basta solo selezionare la modalità di Eye AF (per animali o per persone) adatta alla situazione di scatto. La funzione di scatto a intervalli permette invece di creare video in time-lapse.Oltre all’introduzione di nuove funzionalità, l’aggiornamento ottimizza la stabilità della fotocamera e ne semplifica l’utilizzo. Gli utenti possono ora impostare la comparsa di “È inoltre possibile personalizzare il colore dell’area di messa a fuoco scegliendo tra rosso, grigio o verde (il colore standard).Infine, l’aggiornamento rende la fotocamera compatibile con il telecomando wireless, che consente di effettuare riprese e scatti da remoto.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita