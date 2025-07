LG amplia la gamma dei monitor professionali

LG amplia la propria linea di monitor professionali con l’introduzione di nuovi modelli da 27 pollici progettati per rispondere a specifiche esigenze lavorative, grazie a caratteristiche che migliorano la produttività e rendono le postazioni di lavoro ancora più confortevoli a livello ergonomico.

LG quindi espande la propria presenza anche nel settore B2B con soluzioni adatte a diversi ambiti professionali – da quelli aziendali a quelli educativi, creativi e medicali – concentrandosi su tre aspetti fondamentali: produttività, ergonomia e ridotto impatto ambientale. Questo approccio riflette la visione di LG di una tecnologia che contribuisce concretamente a migliorare la qualità della vita, anche sul luogo di lavoro.

Pensati per ambienti lavorativi dinamici e moderni, i nuovi monitor LG integrano soluzioni tecnologiche che semplificano l’operatività quotidiana fungendo come vere e proprie docking station. I modelli 27BA65QB , 27BA75QB e 27BQ65UK , oltre a includere un hub USB per collegare mouse, tastiera e altre periferiche direttamente al monitor, dispongono di una connessione USB-C con Power Delivery fino a 90W, che consente di trasferire dati, trasmettere video e alimentare il dispositivo collegato utilizzando un solo cavo, riducendo l’ingombro e migliorando la praticità della postazione. Inoltre, per una connessione di rete stabile e senza necessità di adattatori, i modelli 27BA75QB e 27BQ65UK sono dotati di una porta LAN RJ45 integrata.

Per ottimizzare l’ambiente di lavoro, i modelli 27BA65QB e 27BA75QB supportano la modalità Daisy Chain, che permette di collegare in cascata fino a quattro monitor con un unico cavo, riducendo il numero di porte necessarie e semplificando l’installazione. Infine, lo switch KVM integrato consente di controllare due dispositivi con un unico set di mouse e tastiera, senza bisogno di accessori esterni, aumentando ulteriormente la flessibilità della postazione di lavoro.

I nuovi monitor LG garantiscono un'esperienza d'uso confortevole e personalizzabile. Il supporto One-Click permette un’installazione rapida e senza attrezzi, mentre il piedistallo completamente regolabile in altezza, inclinazione, rotazione e orientamento verticale permette di mantenere una postura corretta durante tutta la giornata lavorativa. L’alimentatore integrato, infine, contribuisce a mantenere la postazione ordinata, eliminando ingombri e cavi superflui.

Tutti i nuovi modelli sono certificati EPEAT, TCO ed Energy Star, a testimonianza dell’impegno di LG verso una produzione responsabile e a basso impatto ambientale. Inoltre, grazie alla funzione Smart Energy Saving è possibile ottimizzare i consumi e ridurli fino al 30% senza compromettere le prestazioni visive, offrendo alle aziende una soluzione efficiente e sostenibile.

