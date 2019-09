Shopping natalizio in arrivo: le domeniche clou

Per chi pianifica in anticipo lo, è importante programmare le giornate in cui gettarsi tra la folla per i propri acquisti. Le giornate clou da evitare saranno, prevedibilmente, leprima di Natale e intorno all'Epifania. Lo indica, che basa la sua analisi sui dati raccolti dai suoi dispositivi per la sicurezza in ambito retail.Secondo le rilevazioni di ShopperTrak effettuate nei negozi italiani negli ultimi tre anni, al primo posto tra le giornate di maggior shopping c'è(6 gennaio). Anche perché in molte regioni italiane sarà anche il secondo giorno dei saldi invernali. La concentrazione degli acquisti in quel periodo mette in evidenzaimmediatamente prima e subito dopo il 6 gennaio.Questo significa che nel 2020, secondo le stime di ShopperTrak,saranno rispettivamente il secondo ed il terzo giorno di maggior shopping del periodo festivo. Lo stesso vale anche a dicembre, confermando il trend secondo cui laè la giornata di maggior shopping della settimana. I picchi degli acquisti strettamente natalizi si prevedono per il2019, che si pongono al quarto e al quinto posto tra le giornate di shopping.Sono informazioni utili per chi acquista. Sapendo quali sono le giornate natalizie più trafficate nei negozi - che restano essenziali anche in tempi di ecommerce imperante - i retailer possono concentrarsi su di esse. Ad esempio, pianificando opportunamente campagne di marketing e di vendita focalizzate sui giorni di picco.ShopperTrak, dato il suo core business, sottolinea anche che i giorni di affollamento dello shopping sono anche quelli in cui. Meglio prepararsi per prevenirli, specie per gli articoli di fascia alta.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita