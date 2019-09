In occasione dellaedannunciano l'esordio del, iniziativa che premierà i gol più spettacolari realizzati su PlayStation 4 dai giocatori di FIFA 20.Il concorso si svolgerà a partire da oggi, venerdì 27 settembre e fino all'8 novembre 2019. Tanti i premi in palio, ma solo il vincitore assoluto conquisterà il, un esclusivo trofeo laminato in oro che riproduce il celebre DualShock 4 e che sarà possibile ammirare, in anteprima, presso lo, per tutta la durata dellaPer partecipare, i giocatori dovranno mostrare le proprie abilità giocando asue registrare in-game la lorol. Successivamente, per rendere effettiva la propria partecipazione, gli utenti dovranno caricare il loro video sul sitoo inserire il link del video caricato su YouTube.Il concorso è suddiviso in: ilavrà inizio il 27 settembre e si concluderà l'11 ottobre; ilpartirà il 12 ottobre e finirà il 26 ottobre mentre l'prenderà il via il 27 ottobre per poi chiudersi l'8 novembre 2019. Per ogni fase è prevista unache valuterà tutte le azioni gol pervenute e stilerà una classifica dei migliori fuoriclasse.Non solo: i video più avvincenti saranno resi disponibili settimanalmente anche sulla. Tra i membri della giuria figurerà anche un ospite d'eccezione, il giornalista, commentatore,conduttore televisivo e voce DAZN, presente anche all'evento in cui verrà premiato il vincitore del concorso.utti i dettagli e le modalità di partecipazione sono disponibili suSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita