Pinterest: ecco la modalità scura per Android e iOS

Pinterest ha annunciato la modalità scura su Android e iOS, una nuova funzione che oscura l'interfaccia dell'app di Pinterest. L'opzione di modalità scura è stata una delle caratteristiche più richieste dagli utenti: uno dei feedback che Pinterest riceve più spesso da chi usa l'app, infatti, è che preferisce utilizzarla la sera per cercare contenuti ispirazionali e pin che aiutino a rilassarsi prima di andare a dormire (le ricerche di video rilassanti sono aumentate del 474% e le ricerche di sfondi rilassanti sono aumentate del 77%), ma che lo sfondo bianco è troppo luminoso.





In risposta a questo feedback, Pinterest sta dando agli utenti di tutto il mondo la possibilità di cambiare Pinterest da e verso la modalità scura a loro piacimento: ciò può rendere la navigazione meno faticosa per gli occhi, migliorare la navigazione notturna e, in alcuni casi, essere utile per risparmiare la batteria.





Per attivare la modalità scura di Pinterest su iOS, basta andare sulle impostazioni del proprio telefono e selezionare "Schermo e luminosità", poi l'opzione modalità scura. L'applicazione Pinterest segue il tema del dispositivo per impostazione predefinita.

Su Android, invece, è possibile selezionare la modalità scura tramite le impostazioni dell'applicazione Pinterest o tramite le impostazioni del telefono.

Questa nuova funzione è ora disponibile a livello globale sia su iOS che su Android.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita