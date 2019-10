Kaspersky: aumentano le vittime di spyware commerciale

Nei primi otto mesi del 2019 il numero di utenti che, almeno una volta, è stato vittima diha superato i 37 mila, di cui 1.031 solo in Italia. Guardando allo stesso periodo dell’anno precedente è stato registrato un aumento del 35% a livello globale e del 93% in Italia. Inoltre, il panorama delle minacce che riguarda gli stalkerware si è ampliato. Kaspersky- il 31% in più rispetto all’anno precedente. Questi sono i principali risultati del report “The State of Stalkerware in 2019” di Kaspersky.I programmi noti come stalkerware offrono la possibilità di introdursi nella vita privata di una persona. Utilizzando questi programmi(in alcuni casi in tempo reale).A differenza delle applicazioni legittime di parental control, questi programmi vengono eseguiti in background senza che la vittima lo sappia o possa dare il consenso. Spesso vengono promossi come software per spiare il partner. Nei primi otto mesi del 2019, i dispositivi di 37.532 utenti unici. In Italia il numero degli utenti unici oggetto della stessa minaccia ammonta a 1.031, aggiudicandosi il 6° posto tra i Paesi più colpiti dopo Russia, India, Brasile, Stati Uniti e Germania. Guardando all’anno precedente, gli utenti unici colpiti sono stati 27.798 a livello globale e 534 in Italia.Anche se questi numeri risultano inferiori a quelli rilevati(ad esempio, questi dati equivalgolo solo al 9% degli utenti attaccati da minacce finanziarie rilevate nel primo semestre del 2019), è importante tenere presente che, a differenza della maggior parte delle minacce rivolte agli utenti, lo stalkerware è tipicamente utilizzato per colpire in modo specifico le vittime.Gli stalkerware spesso necessitano di essere installati manualmente sul telefono della vittima, quindi “l'intruso” ha bisogno di un accesso fisico al dispositivo. Inoltre, sul mercato sono stati rilevati ulteriori varianti di stalkerware. Nei primi otto mesi del 2018, le tecnologie di rilevamento di Kaspersky hanno individuato 290 varianti potenzialmente pericolose. Nel 2019 questo numero è cresciuto di quasi un terzo, fino a raggiungere le 380 unità. Inoltre, è stato registratoin cui i prodotti Kaspersky hanno rilevato questo tipo di software sui dispositivi degli utenti: nel 2019 è aumentato del 373%, raggiungendo quota 518.223.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita