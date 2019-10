ASUS Republic of Gamers presenta il mouse portatile ROG Strix Carry

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità in Italia del mouse, device progettato per gaming e lavoro in mobilità.I mini mouse sono pensati per essere strumenti di produttività portatili, che possono essere riposti ordinatamente nello zaino o in tasca. Tuttavia quando si è in viaggio e ci si vuole comunque immergeresenza compromessi, si necessita di un dispositivo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.è il mouse gaming che possiede tutte le caratteristiche di, ma con dimensioni più contenute, rendendolo quindi idealeperqualsiasi attività in mobilità, dalla produttività al gaming.Realizzato con un design elegante che si adatta anche in ambienti tipicamente business, il mouseè perfetto per qualsiasi utilizzo grazie alla doppia connettività,(per la produttività con bassi consumi energetici) e a 2,4 GHz (per prestazioni di gioco ottimali con una velocità di trasmissione di appena 1ms). Entrambe le tecnologie offrono la flessibilità eccelsa tipica dei prodotti ROG e permettono di mantenere la scrivania libera da cavi.Con la connessione Bluetooth,raggiunge un'autonomia di oltre 300 ore, mentre a 2,4 GHz arriva a circa 200 ore.Date le sue dimensioni compatte di appena 101x64x36 mm,è dotato di una comoda custodia per il trasporto di qualità premium che lo protegge da urti accidentali. Il peso, comprensivo delle batterie, è di soli 120 grammi, che lo rende leggero da trasportare ma abbastanza robusto da essere impugnato saldamente durante le sessioni di gioco.Pensato per un'impugnatura destrorsa, è strutturato per avere una presa più solida. È dotato dello stesso, per un tracciamento fluido e preciso. Inoltre, un pulsante sulla parte superiore consente di impostare velocemente i DPI in base alle proprie necessità.Gli interruttori Omron, posti sotto i pulsanti principali destro e sinistro, sono garantiti per 50 milioni di clic. È tuttavia possibile sostituirli in modo semplice e veloce in caso si preferisca un feedback differente durante i clic.Compatibile, è possibile riprogrammare i pulsanti per macro e altre impostazioni, oltre a poter tenere sotto controllo il livello di carica, salvare più profili e cambiare le impostazioni in base all'applicazione utilizzata.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita