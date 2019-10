Amazon Prime Video ha annunciato che la terza serie dell'universo di The Walking Dead sarà disponibile su Prime Video in primavera 2020.

Dopo il successo raccolto da The Walking Dead e Fear the Walking Dead, la nuova serie è creata da

che ne sarà anche lo showrunner. Il cast della serie comprende

Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston e Nico Tortorella.

Scott M. Gimple e Matt Negrete, Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston e Nico Tortorella.

"Il pubblico in tutto il mondo ha espresso una grande passione per l'universo di The Walking Dead e siamo molto entusiasti di portare questo nuovo capitolo ai nostri clienti Prime" ha dichiarato, Vice President of Worldwide Licensing per Amazon Prime Video. "Un'entusiasmante storia di sopravvivenza che terrà sulle spine il nostro pubblico, questa nuova serie dal mondo di The Walking Dead sarà una perfetta aggiunta al catalogo di serie disponibili a livello mondiale per i clienti Amazon".

La nuova serie si concentrerà sulla prima generazione alle prese con il dover crescere in questo scenario apocalittico. Alcuni diventeranno eroi, altri i "cattivi", ma alla fine tutti saranno cambiati per sempre. Cresciuti e consolidati nelle loro identità buone o cattive.

La nuova serie dal mondo di The Walking Dead è prodotta dagli AMC Studios e sarà disponibile su Prime Video in Asia e Pacifico, in Medio Oriente, in Africa, e in Europa (escluse Spagna e Portogallo). La serie in Nord e Sud America, Spagna e Portogallo sarà disponibile su AMC.