Nintendo con Super Mario & co arrivano da Auchan e Simply

Quando si pensa al mondo dei videogiochi, uno dei primi personaggi a balzare in mente è indubbiamente Super Mario. Salopette, baffi e cappello lo hanno reso una vera e propria icona riconosciuta da grandi e piccini: a partire dalla sua creazione negli anni 80, è apparso, sia come guest star sia come protagonista, in almeno un centinaio di videogiochi e non solo. Gli sono stati dedicati film, cartoni animati, fumetti, nonché una quantità infinita di merchandise di ogni tipo, oltre a essere addirittura comparso nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici del 2016 come simbolo del Giappone.



Per celebrare la straordinaria mascotte tanto amata dal grande pubblico, Nintendo e gli store Auchan e Simply lanciano una speciale promozione al consumo che permette a tutti di collezionare zaini, astucci e teli sport dedicati ai personaggi della saga che racconta le gesta dell'idraulico baffuto.

Una coloratissima collezione esclusiva per chi ama lo sport e il movimento, per stare all'aria aperta e divertirsi insieme ai simpaticissimi personaggi di Super Mario: dallo zaino di Mario o Peach allo zainetto multiuso con Luigi o Daisy, fino ad arrivare all'astuccio dedicato al simpatico funghetto Toad e ai teli sport con tutti i personaggi iconici tratti dal mitico videogame.

Ogni 15€ di spesa presso gli Auchan e i Simply aderenti in tutta Italia verrà corrisposto un bollino utile alla raccolta punti per accaparrarsi poi uno dei tanti oggetti. C'è tempo fino all'8 dicembre.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita