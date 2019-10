Monitor ROG Swift PG35VQ: con NVIDIA G-SYNC Ultimate per la migliore esperienza gaming in HDR

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità di, monitor con pannello HDR da 35 pollici UWQHD (3440 x 1440), diagonale da 21:9, frequenza di aggiornamento overcloccabile a 200Hz con tempo di risposta di 2ms.Grazie alla retroilluminazione LED Full Array (FALD) gestita in maniera dinamica su 512 zone, una luminosità massima di 1.000 nit e certificazione DisplayHDR 1000, oltre tecnologia NVIDIA G-SYNC Ultimate,offre scene realistiche e perfettamente sfumate con ombre dettagliate e un contrasto mozzafiato, colori di livello cinematografico e bassa latenza: tutte caratteristiche in grado di offrire la miglior esperienza di gioco in HDR.Oltre ad avere un pannello così avanzato,è dotato di, una funzione esclusiva ROG che garantisce un raffreddamento migliore e un funzionamento silenzioso grazie al controllo dinamico della velocità della ventola. Il monitor dispone anche di un kit di montaggio VESA, della tecnologia ASUS Aura Sync per la gestione degli effetti di illuminazione personalizzati e DAC ESS 9118 per un audio di gioco ancora più eccezionale.Grazie alla sua frequenza di aggiornamento overcloccabile a 200 Hz e un tempo di risposta di 2 ms (gray-to-gray),gestisce facilmente anche le azioni più rapide, rendendole più fluide e più realistiche che mai. Il nuovo monitor ROG dispone inoltre della tecnologia NVIDIA G-SYNC Ultimate, che permette di giocare con un contrasto sorprendente, una qualità di colore di livello cinematografico e una latenza davvero bassa.Grazie alla tecnologia FALD (Full Array Local Dimming),controlla dinamicamente la retroilluminazione a LED in ben 512 zone, offrendo un contrasto molto elevato e immagini naturali, anche nelle scene più scure. I LED possono essere attivati ​​e disattivati ​​in modo selettivo, così da creare un'ampia gamma di luminosità dinamica per immagini particolarmente ricche e sfumate.Certificato DisplayHDR 1000,può raggiungere una luminosità massima di 1000 nits in ciascuna zona LED, garantendo bianchi brillanti e colori vivaci. La tecnologia Quantum-dot fornisce immagini con colori fedeli alla realtà e supporta una gamma di colori del 90% rispetto allo standard cinematografico DCI-P3. Lo standard DCI-P3 consente una gamma di colori più ampia rispetto a quello sRGB, garantendo una riproduzione dei colori molto più realistica.Oltre all'avanzato display ultra-wide,possiede una serie di caratteristiche progettuali che migliorano ulteriormente prestazioni, utilizzo e stile. Smart Fan Control, tecnologia esclusiva ROG, per esempio, assicura sempre la giusta velocità delle ventole, mantenendo le temperature ideali evitando rumori inutili.Il monitor è dotato di un pratico kit di montaggio VESA, che fornisce un semplice aggancio con solo quattro viti e lascia molto spazio per la ventilazione. Oltre al montaggio a parete, il supporto VESA consente di collegaread un eventuale braccio esterno, per la massima flessibilità e comfort visivo.è una funzione dei monitor ROG che permette di proiettare effetti di luce personalizzati sulla superficie della scrivania.fa del design un ulteriore punto di forza, è dotato infatti della tecnologia Aura Sync che permette di personalizzare i colori e sincronizzare gli effetti con l'intero sistema di gioco, così da ottenere un look che esprima appieno il proprio stile di gioco.è il primo monitor gaming con un DACC ESS 9118 incorporato, un processore audio a chip singolo che offre un audio a 24 bit / 192 kHz senza perdita di qualità, con gamma dinamica senza precedenti e distorsione ultra lucida per un audio di gioco ancora più coinvolgente.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita