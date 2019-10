A Lucca Comics & Games il primo torneo Xiaomi 5G Mobile Brawl by ESL

ed, la piattaforma del mondo degli esport, hanno siglato un accordo di partnership, in concomitanza dell’inizio del torneo di, videogioco d’azione freemium multigiocatore pubblicato da Supercell, per mettere l’esperienza del 5G a disposizione dei giocatori esport.Il torneo di Brawl Stars promosso da Xiaomi e ESL si svolgerà online sulla piattaformae permetterà a 4 squadre di vincere un viaggio e un biglietto di ingresso per, la fiera dei fumetti, dell'animazione, dei giochi di ruolo e da tavolo, dei videogiochi e del fantasy.Venerdì 1 novembre, inoltre, si svolgerà un torneo dal vivo fra le squadre più rappresentative del panorama competitivo italiano, invitate da ESL. Il torneo farà parte degli, cuore pulsante del programma esports di Lucca Comics & Games, e verrà giocato all’interno della Esports Cathedral, una ex chiesa medioevale trasformata per l’occasione nel palcoscenico dove Grax e Nemos, due top influencer riconosciuti da tutti i professionisti e dagli appassionati di gaming mobile, commentaranno il torneo e incontreranno i propri fan.Per partecipare al torneo, visitare http://esl.gg/xiaomi-5g-mobile-brawl Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita