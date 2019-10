BenQ EX2780Q: l’esperienza audiovisiva di gioco compie un ulteriore passo avanti

presenta, un display da 27 pollici con pannello IPS, tecnologia HDRi e FreeSync.Il nuovo modello impressiona per l'alta qualità dell'immagine con risoluzione WQHD (2560 x 1440) nel formato 16:9, ma anche per l'audio di qualità superiore eCaratterizzati da un sofisticato color bruno metallico, gli altoparlanti integrati e la base ultra stabile si distinguono in qualsiasi ambiente contemporaneo. Il BenQ EX2780Q è adatto a un’ampia gamma di videogiochi per console e garantisce l’intrattenimento video ideale grazie al supporto del formato 24P.Il nuovo arrivato nel segmento gaming BenQ. Funziona con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e con la tecnologia AMD FreeSync integrata, che assicura in ogni momento un gioco fluido e senza distorsioni.migliorano ulteriormente il coinvolgimento del giocatore. Cinque diversi scenari audio (Rock/Party, Cinema, Dialogue/Vocal, Pop/Live e Game) offrono il sonoro ottimale per immergersi nel game con i suoni bassi ricchi e quelli chiari di fascia alta.Grazie allecomprese nel pacchetto di funzionalità EyeCare BenQ leader del settore, l’EX2780Q riduce significativamente l'affaticamento della vista e tutela attivamente gli occhi, anche durante le lunghe sessioni di gioco. La tecnologia Brightness Intelligence Plus regola poi automaticamente la luminosità e la temperatura del colore in base alla luce ambientale durante l'utilizzo, migliorando l'esperienza visiva. L'utente può inoltre inclinare il display da -5 ° a +15 °, adattandolo in modo ottimale alla propria postazione.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita