Nuove funzionalità di Pinterest per controllare i contenuti che appaiono nel feed

Pinterest ha annunciato una nuova funzione grazie alla quale sarà possibile controllare i suggerimenti che appaiono sul proprio feed e un nuovo strumento per il miglioramento del feed che si può trovare nelle impostazioni, su pinterest.it/edit e all'interno del Pin stesso.



Ora è possibile vedere la cronologia più recente e le bacheche, gli argomenti e gli account che hanno contribuito a generare i suggerimenti proposti, ma anche di apportare delle modifiche in modo che il feed sia sempre pertinente e ricco di idee interessanti.

Ad esempio, una volta che si è finito di pianificare un matrimonio, una vacanza o la ristrutturazione di casa, è possibile disattivare i suggerimenti per quella particolare ricerca. O ancora, se si vogliono cercare solo idee di Halloween senza però vedere pin di questo tipo tra i propri suggerimenti ora è possibile farlo. Il gusto è personale e Pinterest vuole che i suoi utenti abbiano voce in capitolo su ciò che vedono nel loro home feed.

Pinterest è una piattaforma usata per scoprire e sviluppare il gusto estetico, ma, in base a come cambiano i propri interessi, anche il modo in cui si utilizza Pinterest dovrebbe evolversi. Una delle principali richieste da parte degli utenti di Pinterest, infatti, è di avere la possibilità di controllare ciò che appare nel feed e di segnalare le cose più pertinenti e quelle che invece sono poco interessanti.



Nei test iniziali, Pinterest ha già ridotto il numero di reclami di oltre il 50%.

