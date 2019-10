Xiaomi

rinnova la partnership con in occasione dell'uscita dell'atteso sequel, che arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 31 ottobre (negli Stati Uniti esordirà il 1 novembre) e vedrà nuovamente come protagonisti Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton. La collaborazione tra le due aziende a livello italiano è stata avviata qualche mese fa per legare i superpoteri degli X-Men alle prestazioni di uno dei superhero product di Xiaomi, Redmi Note 7, in occasione del film X-Men: Dark Phoenix. Ora la partnership si rinnova in occasione del ritorno del leggendario Terminator, il cyborg giunto dal futuro, per legare questo nuovo capitolo della saga al nuovo re di una delle serie più popolari di Xiaomi, Per celebrare l'arrivo del nuovo sequel della saga di Terminator, Xiaomi, in collaborazione con 20th Century Fox, sta organizzando nelle città di Milano e Roma una del film, riservando più appassionati. Per tutti coloro che vogliono partecipare, sarà possibile registrandosi. L'appuntamento è per, alle ore 20.00 presso l'UCI Cinemas Bicocca, e, alle ore 19.30 presso il cinema The Space – Parco de Medici. , inoltre, tutti gli appassionati di cinematografia potranno ammirare una statua di Terminator in formato 1:1 installata in alcuni Mi Store autorizzati presenti sul territorio italiano. Inoltre, coloro che acquisteranno un Redmi Note 8 Pro, potranno ricevere in omaggio una cover brandizzata Terminator. L'iniziativa è valida - fino a esaurimento scorte - anche su mi.com e nei negozi MediaWorld presenti in viale Certosa a Milano, presso il Centro Commerciale Porta di Roma, e presso il Centro Commerciale Mongolfiera a Lecce, dove, in aggiunta alla cover, sarà possibile ottenere anche una t-shirt esclusiva.