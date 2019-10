TIM accende il 5G a Firenze

TIM investe su

accendendo il

e rende disponibili i primi servizi per famiglie e aziende. Nel capoluogo toscano sono già state coperte le prime aree dove è possibile usufruire della nuova tecnologia: si parte dalla zona nord della città con i quartieri di

i e

, per proseguire progressivamente con

dove il 5G sarà attivo entro l’anno. Nel 2020 saranno interessate dai piani di copertura altre importanti zone del territorio comunale e dell’area metropolitana di Firenze, contestualmente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti.

, insieme a

, è tra le prime città italiane in cui TIM ha già lanciato il 5G. I programmi prevedono di arrivare a coprire entro quest’anno

(seguiranno

, con velocità fino a 2 Gigabit al secondo.

saranno coperte

, potenziando la velocità che aumenterà progressivamente fino a 10 Gbps.Sono quindi disponibili anche ale offerte commerciali per la clientela consumer e business e, per utilizzare da subito la rete di nuova generazione, TIM ha siglato partnership con. I clienti infatti possono acquistare nei negozi TIM o sul sito www.tim.it il Samsung Galaxy S10 5G e lo smartphone Xiaomi Mix3 5G e l’Oppo Reno 5G. Per le famiglie sono due le offerte 5G con velocità fino a 2 Gbps:, proposta a partire da 29,99 Euro/mese con 50 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e a partire da 49,99 Euro/mese;con 100 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e il roaming incluso anche da Stati Uniti, Canada, Svizzera e Principato di Monaco. Inoltre con questa offerta è possibile acquistare il nuovo Samsung S10 5G a 10 Euro/mese (con anticipo 199 Euro) e con l’App TIMGAMES – inclusa fino a dicembre 2019 - trasfomarlo in una console con il gamepad.Per la clientela business TIM proponeche viene proposta a partire da 60 Euro/mese per i nuovi clienti e prevede minuti e SMS illimitati - anche dall’Italia in Europa e verso 16 destinazioni extra UE-, 100 GB, mail e chat illimitate, roaming internazionale con chiamate e SMS illimitati oltre a 5GB nelle 16 destinazioni extra UE.TIM offre inoltrein tre Paesi: Corea del Sud, Emirati Arabi e Principato di Monaco, e successivamente lo stenderà anche a Gran Bretagna, Svizzera, Spagna, Germania e Austria.