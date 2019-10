ZTE presenta a Smau 2019 i progetti su 5G in Italia

Nel corso della 56ma edizione di Smau, Hu Kun, Ceo ZTE Italia e presidente ZTE Europa Occidentale, ha parlato dal palco dell'evento inaugurale "Open Innovation Outlook: Italy 2019", presentando le potenzialità future del settore telecomunicazioni in Italia.





"Il tema principale di Smau Milano 2019 è l'Open Innovation e ZTE è molto attiva su questo fronte - ha dichiarato Hu Kun - Stiamo lavorando soprattutto allo sviluppo della tecnologia IoT che rappresenta una grande opportunità di sviluppo commerciale e tecnologico".

"L'obiettivo del nostro centro di ricerca - continua il Ceo ZTE - è quello di fornire supporto alle aziende, sia alle startup che a quelle più grandi e già attive da tempo nel mercato, per affrontare la sfida dell'innovazione. Quello che queste realtà chiedono è di essere preparate, pronte a continuare ad essere competitive attraverso l'utilizzo della tecnologia. In questo momento, le maggiori opportunità offerte dal 5G sono per le startup".

E conclude: "ZTE, grande provider internazionale di telecomunicazioni e soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha attivato in Italia un forte piano di investimenti sviluppato su due diversi piani. La collaborazione con università per la formazione di studenti in ambito ICT e investimenti diretti allo sviluppo dei prodotti. Su quest'ultimo fronte abbiamo già avviato più di 200 aziende".



Inoltre, durante la tavola rotonda del Live Show "Trasporti, mobilità e logistica: nuovi scenari per affermarsi sui mercati internazionali" a cui ha partecipato Bai Keke, General Manager della Mobile Internet Product Line ZTE, l'azienda ha ricevuto lo Smau Innovation Award 2019 insieme ad Avmap per l'hotspot 4G per auto. Il dispositivo che è valso il prestigioso premio riunisce la funzione di crash detection - ovvero la capacità di rilevare e segnalare incidenti con un livello di sensibilità superiore rispetto ai prodotti esistenti - e le funzionalità più avanzate relative all'intrattenimento, alla navigazione satellitare e alla connettività.

