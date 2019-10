Republic of Gamers a Lucca Comics & Games 2019 con tante anteprime e novità

ASUS Republic of Gamers (ROG)

è pronta all'appuntamento annuale con Lucca Comics & Games, l'evento dedicato al mondo dei fumetti, giochi e videogiochi che si terrà nell'omonima cittadina toscana dal 30 ottobre al 3 novembre 2019. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati che in centinaia di migliaia affollano ogni anno le strette vie del capoluogo e al quale ROG non poteva mancare, proponendo un ricco ventaglio di novità e prodotti esclusivi per soddisfare gli appassionati di ogni genere di gioco.



Dieci postazioni per definire le regole del gioco

Tecnologie evolute e configurazioni estreme offriranno un'esperienza di gioco di qualità superiore, da cui poter essere letteralmente rapiti anche grazie agli straordinari effetti di illuminazione garantiti dalla tecnologia AURA Sync. I PC Gaming T-ROK Apocalypse Powered by ASUS domineranno l'intera area allestita in collaborazione con Drako.it, opportunamente sostenuti dai 240Hz dei monitor ROG Strix XG258Q per garantire assoluta fluidità e reattività al gameplay nelle sfide su Fortnite, APEX Legends e sul nuovissimo Borderlands 3.Tanta esuberanza potrà essere meglio apprezzata grazie all'utilizzo dei migliori gaming gear ROG: il mouse ROG Gladius II Origin, preciso e veloce, la tastiera ROG Strix Scope, robusta e reattiva, l'immenso mousepad ROG Sheath e le strepitose cuffie ROG Delta che affascineranno con lo splendore dell'audio 7.1, la magia dei Quad-DAC ESS Hi-Res e gli effetti di luce RGB AURA Sync.



Il gaming evoluto diventa mobile

In fiera non mancherà l'attenzione alle nuove frontiere di gioco: tutti gli appassionati potranno toccare con mano il nuovo ROG Phone II, lo smartphone pensato da ASUS per coloro a cui piace giocare anche in mobilità. ROG Phone II sarà presente nella duplice variante Elite Version e – in anteprima nazionale – Ultimate Edition: una configurazione senza uguali, insieme ad un design esclusivo e potenti prestazioni di archiviazione, in grado di offrire agli utenti la migliore integrazione tra design e tecnologia.

Tutta la potenza di ROG Phone II potrà anche essere apprezzata grazie ad un esclusivo abbinamento con lo straordinario ROG Swift PG65UQ, il più grande ed avanzato display della serie ROG che integra le caratteristiche e le tecnologie più evolute: ben 65 pollici di pura estasi visiva grazie al pannello 4K UHD a 144Hz con tecnologia G-SYNC Ultimate e certificazione DisplayHDR1000. In questa postazione esclusiva 100% ROG, sarà, inoltre, possibile provare in anteprima l'app mobile Metal Revolution, l'innovativo picchiaduro a tema robot cyberpunk sviluppato da NEXT Studios.



La tecnologia diventa arte

Lucca Comics & Games è da sempre espressione di ogni forma d'arte e creatività, ispirazione comune e genuina anche al lavoro e alle creazioni dei modder. Lucca diventa così vetrina d'eccezione per le opere di Daniel Bolognesi, in arte TwisterMod, che offrirà una piccola antologia della sua produzione più recente.

Tra le altre si evidenzieranno due interpretazioni dello stile ROG e TUF Gaming, capaci di valorizzarne specificità e tratti distintivi nel mix più sapiente della migliore componentistica ASUS e ROG con il contributo più personale del noto modder. In particolare la build realizzata su case ROG Strix Helios sarà affiancata dall'esclusivo ROG Swift PG35VQ, il più evoluto monitor gaming sul mercato che racchiude la più recente tecnologia G-SYNC Ultimate e la certificazione DisplayHDR 1000 in un avvolgente pannello curvo da 35 pollici da 200Hz."Synapsis AI" di Yuri Gabrielli sintetizza in un progetto futuristico tutta la potenza della ROG Strix RTX 2080 e della ROG Maximus XI Extreme, migliore espressione del più puro DNA ROG.

Chiaramente ispirate al tema dei motori, le due realizzazioni di SaMod ci accompagnano invece direttamente in pista, rievocando due miti che hanno colorato la storia dell'automobilismo italiano. In pista per un'esperienza da veri pilotiIl Simracing fa un salto di qualità e diventa reale esperienza di guida grazie a Wave Italy che, derivando il proprio know-how dalle sofisticate esperienze dei piloti professionisti e dei propri esperti di software di simulazione, offre le soluzioni più evolute per allenare veri piloti e consentire le massime prestazioni ai racer digitali, assicurando sempre feedback di guida propriamente reali. Volante Wave Impact e pedaliera Wave Impetus - con pressioni su freno fino a 200kg - metteranno alla prova gli aspiranti piloti che potranno confrontarsi in sfide adrenaliniche, rese ancora più coinvolgenti ed immersive grazie all'avvolgente pannello ultra-wide da 49 pollici del monitor ROG Strix XG49VQ.



Player e talent da incontrare dal vivo!

Durante tutti i giorni di fiera, sempre presso lo stand Drako.it, sarà possibile incontrare tanti dei talent e streamer che più tipicamente accompagnano gli appassionati di videogiochi sulle piattaforme YouTube e Twitch. In un'area appositamente dedicata agli streamer si avvicenderanno infatti numerosi membri del team Melagodo: Gabbo, Rohn, Delux, Velox, Zano, Dread; Kroatomist - la più forte player italiana di Fortnite, ERDT – giovane promessa del settore, PaoloCannone – leggenda italiana di League of Legends, e molti altri tra cui Elisery, GiornoGaming, Jenxasa e Jiozi.





