Apple TV+ arriva anche in Italia

Tra gli Apple Originals che debutteranno nei prossimi mesi vi sono le serie “Servant” (28 novembre), “Truth Be Told" (6 dicembre) e “Little America”, e i film “Hala” e “The Banker”.

A partire da questo mese anche gli utenti italianipossono guardare, con nuovi ed esclusivi programmi, film e documentari originali creati dai migliori talenti del cinema e della televisione.sono alcuni degli Apple Originals disponibili su Apple TV+. Hanno fatto tutti il proprio debutto con i primi tre episodi sull’app Apple TV, e ogni venerdì verrà presentata una nuova puntata.Sono già disponibili anche tutti gli episodi die i programmi per bambini e famiglie “Helpsters”, “Snoopy in Space” e “Ghostwriter”. Gli utenti potranno guardare anche il documentario “The Elephant Queen” ela prima puntata di “Oprah’s Book Club” in cui Oprah Winfrey parla con Ta-Nehisi Coates del suo romanzo “The Water Dancer”.a Apple TV+ e guardare gli Apple Originals, i clienti possono semplicemente usare l’app Apple TV o andare sue sottoscrivere il servizioGli utenti che acquistano o hanno acquistato un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac a partire dal 10 settembre 2019. Inoltre, gli studenti che sottoscrivono un abbonamento Apple Music per studenti possono guardare Apple TV+ gratuitamente sull’app Apple TV o suGli abbonati a Apple TV+ possono guardare gli Apple Originals senza pubblicità e on demand, sia online che offline, sull’app Apple TV inclusa su. Apple TV+ è anche disponibile sull’app Apple TV su alcuni modelli di smart TV Samsung e dispositivi di streaming Roku e Amazon Fire. I clienti che hanno una smart TV Samsung, LG e VIZIO compatibile con AirPlay 2 possono guardare gli Apple Originals direttamente dall’app Apple TV su iPhone, iPad, iPod touch o Mac. Apple TV+ è disponibile anche sul web all’indirizzoCon “In famiglia”, fino a sei persone possono condividere lo stesso l’abbonamento a Apple TV+, e. In futuro, l’app Apple TV sarà disponibile anche sulle piattaforme LG, Sony e VIZIO. Entro la fine dell’anno, anche gli utenti delle smart TV Sony compatibili potranno sfruttare il supporto per AirPlay 2.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita