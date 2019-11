Fastweb: ancora in forte espansione il segmento mobile

Continua, infine, la crescita a doppia cifra del mobile, nonostante il contesto fortemente competitivo: 1.742mila SIM attive – in crescita del 32% rispetto alle 1.324mila SIM attive alla fine del terzo trimestre 2018. In crescita anche la percentuale di clienti "convergenti" che adottano servizi mobili assieme a quelli fissi e che rappresenta adesso il 34% della customer base di Fastweb. Si conferma dunque efficace la strategia di Fastweb di puntare sulla fornitura di servizi convergenti, coniugando qualità dei servizi erogata sulla migliore rete 4G e 4G plus del paese e una politica di totale trasparenza.

Ancora un trimestre positivo, il venticinquesimo consecutivo, per. In crescita l'acquisizione diche raggiungono 2.610.000 (+4% rispetto al 30 settembre 2018). Nello stesso periodo i ricavi hanno raggiunto 1.584 milioni di euro, in aumento del 4.5% rispetto ai primi nove mesi del 2018.Buona anche la crescita dell'EBITDA (Earning Before Interest Depreciation and Amortization) che al 30 settembre 2019 ha raggiunto, in crescita del 5% su base annua, sulla base di dati confrontabili.Sul versante industriale prosegue il percorso di Fastweb verso la trasformazione in operatore convergente infrastrutturato con l'obiettivo di fornire la migliore connettività ai propri clienti, sia a casa che fuori.Gli investimenti -, il 28% dei ricavi - continuano a focalizzarsi prioritariamente sullo sviluppo della rete 5G sia in modalità FWA che mobile. Un'infrastruttura che va ad aggiungersi alla rete fissa ultra broadband già disponibile. In particolare procede il piano di ampliamento della rete ultra-broadband con il deployment della rete 5G Fixed Wireless Access ed i progetti pilota che dopo Bolzano e Biella saranno a breve estesi in nuove città. Grazie alla rete FWA 5G in fase di realizzazione il numero di famiglie e imprese raggiunte da collegamenti fino a 1 Gigabit al secondo su rete proprietaria Fastweb passerà dagli attuali 8 milioni a 16 milioni entro il 2024.A valle della finalizzazione dell'accordo conlo scorso giugno il co-investimento per la realizzazione di una rete 5G mobile a livello nazionale è entrato nella fase operativa di pianificazione con l'avvio del deployment previsto nel 2020.Continua la robusta crescita della quota di mercato di Fastweb nel mercato dei servizi a banda ultra-larga. Al 30 settembre 2019 i clienti Fastweb che hanno attivato servizi di connettività con velocità da 100 Mbs a 1 Giga erano 1.607.000, in crescita del 23% rispetto al 1.302.000 dello scorso anno: il 62% della base clienti consumer di Fastweb opta per servizi di connettività ultraveloce. Tale quota sale all'80% per i clienti acquisiti nei primi nove mesi dell'anno. Risultati straordinari certificati anche dall'ultimo osservatorio AGCOM: con il 37,7% del mercato, Fastweb è leader per l'offerta di servizi con prestazioni superiori a 100 Mb/s.