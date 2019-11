Lo shopping degli italiani? A portata di smartphone e omnicanale

Dagli scaffali fisici a quelli virtuali: l’avvento di Internet e l’evoluzione tecnologica hanno permesso l’affermarsi dell’e-commerce come una delle più grandi rivoluzioni commerciali di questo secolo. Dopo il primo importante sviluppo nell’ambito dei servizi – si pensi a turismo, trasporti, assicurazioni -, a partire da quelli non food. E se prima gli acquisti si facevano seduti davanti a un PC, oggi le innovazioni tecnologiche e digitali hanno portatoad essere, in qualunque momento della giornata e da qualsiasi luogo. Ma senza rinunciare al piacere e alla comodità diA fotografare questo contesto di continuo e radicale cambiamento, legato soprattutto ai processi e ai comportamenti d’acquisto, è l’, fornendo approfondimenti sull’e, per la prima volta da quest’anno, anche sulRuolo che è visibilmente cresciuto di pari passo con l’utilizzo dello smartphone che ha dato alle aziende l’opportunità di integrare brand experience e costumer journey. Il risultato?. E indipendentemente dalla categoria merceologica interessata.L’Osservatorio Non Food stima infatti che alla fine del 2018 è l’il comparto che presenta la maggior quota di mercato sul canale online (a valore veicolata da Internet), dove ormai vanta una leadership indiscussa, forte anche di una sostanziosa crescita di. Nel caso dell’edutainment gli acquisti avvengono sia con l’e-commerce, sia con varie applicazioni digitali - a partire dallosoprattutto nel mondo della musica.Più variegato invece il, per cui mediamente il canale online veicola il 10,4% di quota (+1,2% rispetto al 2017), ma con differenze sostanziali tra i vari settori.rappresentano i segmenti più performanti, ma nel complesso, comunque, il processo di incremento è evidente, grazie anche a politiche di omnicanalità che le grandi superfici specializzate (GSS) del settore stanno mettendo in atto per contrastare la concorrenza aggressiva dei pure player del web.A questi due comparti più tecnologici seguono quelli di, in cui il peso del web risulta sempre più significativo, non solo per reperire informazioni, ma anche e soprattutto per fare acquisti, sfruttando al massimo le politiche di comunicazione dei brand.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita