La rete WI-FI di Poste si unisce alla rete WI-FI Italia

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Pche permetterà di federare la rete Wi-Fi presente negli uffici postali con la rete, gestita da Infratel Italia. Tale integrazione consentirà ai cittadini di connettersi ad internet in maniera libera e gratuita grazie all'applicazione dedicata presso ciascun ufficio postale munito di rete di accesso Wi-FI.è un progetto avviato dal MISE in collaborazione con Infratel Italia. Si tratta del più importante investimento pubblico in connettività Wi-Fi (45 milioni di euro stanziati a ottobre scorso). Ad oggi si sono registrati sulla piattaforma dedicataAlle piazze coperte da Wi-Fi Italia si aggiungeranno quindi gli uffici postali, presenti in maniera capillare su tutto il territorio nazionale, anche nei comuni più piccoli. E si tratta solo di una prima fase di un accordo che, ponendosi in linea di continuità con quanto previsto nel contratto di servizio di Poste 2020-2024, attualmente in discussione, prevede la realizzazione di servizi in comune tra MISE e Poste Italiane attraverso l'utilizzo dell'applicazione Wi-Fi Italia."Vogliamo un'Italia più connessa, moderna ed efficiente– ha dichiarato il Viceministroche ha sottoscritto il protocollo- Poste si è impegnata a investire in innovazione per anticipare il futuro, senza dimenticare le esigenze locali. Una sfida importante, ma che ci rende orgogliosi. E' solo facendo sistema, con visioni e investimenti comuni e nel rispetto delle realtà locali, che l'Italia potrà diventare un Paese moderno ed efficiente".