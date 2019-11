Cooler Master MM711, il Gaming Mouse peso piuma dotato di illuminazione RGB

lancia la sfida ai mouse competitivi ultraleggeri presentando anche nel nostro paese ilPer dimensioni, forma ergonomica, layout a sei pulsanti e struttura a nido d'ape,è un prodotto che si rivolge agli appassionati di eSports frenetici come gli fps e i MOBA, che devono spostare rapidamente e molte volte il mouse lungo il tappetino, senza affaticare il polso e la mano.Il mouse, ergonomico per ambidestri, è stato pensato principalmente per coloro che hanno un: la mano forma un artiglio, quindi solo le punte delle dita e la base del palmo tocca il mouse, mentre il resto della mano resta sollevato.Le dimensioni di ingombro massimo sono ridotte a 116.6 x 62.6 x 38.3 mm (L*W*H) e(cavo escluso).Le prestazioni generali sono garantite da una moderna piattaforma che include il processore 32 bit, un quantitativo di memoria integrata pari a 512kB, il sensore otticoda 16.000 DPI regolabili on-the-fly, 50G di accelerazione massima e 400 IPS di velocità di tracciatura. Non mancano gli switch Omron da 20 milioni di attuazioni sui pulsanti principali. Il cavo è flessibile e molto leggero, a tal punto che sembra di avere a che fare con un mouse wireless, perché non crea alcun tipo di attrito., materiale insolubile in acqua e con basso coefficiente d’attrito dinamico; per questo motivo il mouse risulta sempre perfettamente scorrevole sul tappetino.Un mouse leggero richiede una protezione pesante, soprattutto nel momento in cui ha un design traforato e quindi suscettibile all'esposizione di agenti esterni (liquidi, polvere); anche il PCBA (è stato quindi ricoperto con un particolare rivestimento resistente all'acqua e alla polvere.(MM-711-KKOL1) sarà disponibile nel mese di Dicembre presso la rete ufficiale di distributori, rivenditori e shop online italiani di Cooler Master ad un prezzo al pubblico consigliato pari a 59 € IVA inclusa.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita