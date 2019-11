Samsung: a Roma un nuovo Customer Service

Dopo le aperture di Milano, Como, Pisa, Bologna, Torino, Messina, Napoli, Avellino, Venezia/Mestre e Varese, Samsung Italia ha inaugurato anche a Roma un nuovo Samsung Customer Service, il centro assistenza totalmente brandizzato Samsung, in via Merulana 44/45.

Il Samsung Customer Service si caratterizza per il suo concept innovativo nell’ambito dell’assistenza alla clientela, con un layout premium che mira ad offrire ai clienti Samsung la migliore customer experience e il migliore servizio post-vendita. Il personale che opera all’interno del Customer Service è, infatti, altamente specializzato e preparato sui prodotti (smartphone, tablet, wearable) e servizi mobile.





Il nuovo Samsung Customer Service di Roma si distingue per il suo ambiente dal design moderno in cui i clienti Samsung possono ricevere assistenza dedicata e il supporto completo grazie ad alcuni servizi esclusivi, tra i quali: la riparazione veloce degli smartphone Samsung entro un’ora, la riparazione su prenotazione tramite call center, la vendita di accessori originali e la consulenza gratuita sui prodotti Samsung da parte degli addetti del nuovo centro.

