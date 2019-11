Kaspersky trasferisce i dati condivisi dai clienti di USA e Canada nel suo Transparency Center

Kaspersky

in Svizzera

clienti provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada.



I dati riguardano le informazioni che vengono condivise su base volontaria con Kaspersky Security Network (KSN), un sistema basato su infrastruttura cloud che elabora automaticamente i dati relativi alle cyberminacce e che include anche file malevoli, sospetti o precedentemente sconosciuti, che i prodotti dell'azienda inviano a KSN per l'analisi automatizzata dei malware.





"Tutti noi vogliamo proteggere i nostri dati. Si tratta di un’esigenza comprensibile nel mondo digitale di oggi. Dobbiamo anche tenere presente che è possibile avere fiducia rispetto alle scelte tecnologiche che facciamo, che si tratti di smartphone, di computer portatili, di applicazioni mobile o di soluzioni per la sicurezza informatica. La fiducia, però, deve essere guadagnata; per questo in Kaspersky crediamo che qualsiasi azienda debba costantemente rafforzare valori come la trasparenza e la responsabilità nel cyberspazio. Siamo felici di poter fare ulteriori passi avanti con il nostro grande progetto infrastrutturale e, come avevamo promesso, di procedere con il trasferimento dei processi di archiviazione e di elaborazione dei dati dei clienti di altre regioni del mondo nei data center svizzeri, così come è già accaduto per gli utenti europei "

, ha commentato Anton Shingarev, Vice-President for Public Affairs di Kaspersky.





Kaspersky ha anche comunicato la sua volontà di aprire un nuovo Transparency Center in America Latina.

Il primo Transparency Center dell’azienda, una struttura di sicurezza dedicata ai partner di fiducia per consentire loro la revisione del codice sorgente, è stato inaugurato un anno fa a Zurigo e si è già dimostrato uno strumento importante e utile per far crescere il livello di fiducia nei confronti dei prodotti e dei servizi di sicurezza informatica di Kaspersky, sia per gli attuali clienti, sia per quelli potenziali.



Inoltre, all'inizio di quest'anno l'azienda ha aperto un Transparency Center a Madrid e ha annunciato l'apertura di un altro centro APAC in Malesia, aggiungendo anche ulteriori funzionalità all’interno delle strutture già esistenti. Qui Kaspersky offre ai visitatori la possibilità di conoscere meglio le pratiche di engineering e di elaborazione dati, oltre al portfolio di soluzioni che l’azienda mette a disposizione. In tutti i Transparency Center di Kaspersky, l'azienda offre l'opportunità di “compilare” il software a partire dal codice sorgente e di confrontarlo con quello pubblicamente disponibile.



"L’approccio a tre livelli che abbiamo sviluppato appositamente per i briefing di sicurezza si è dimostrato vincente: è in grado di fornire a ciascun partner il supporto necessario e più appropriato. Partiamo dalla condivisione delle nostre pratiche di trasparenza e di elaborazione dei dati e arriviamo fino alla messa in opera di una revisione completa del codice sorgente, fornendo così ai nostri partner le informazioni di cui hanno bisogno. Nessun singolo fornitore di cybersecurity è mai andato così lontano in termini di trasparenza di processi e tecnologie e siamo felici di assumere un ruolo guida per far sì che l'intero settore possa essere sempre più aperto e degno di fiducia"

, ha aggiunto Anton Shingarev.

sta proseguendo con il trasferimento della sua infrastruttura di archiviazione ed elaborazione dati, occupandosi ora dello spostamento dei dati dei