Regali di Natale: risparmi online fino al 33%

Ogni anno la corsa ai regali di Natale comincia prima e già ora, complice anche l'imminente, il portale italiano di idealo sta registrando una decisa crescita di ricerche rispetto al mese scorso. Ma su che regali si orienteranno per questo Natale 2019 gli e-consumer italiani? E che possibilità di risparmio si possono ottenere acquistando online e utilizzando la comparazione prezzi? idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa - ha voluto analizzare la tematica alla ricerca deie dellegarantite, molto spesso, dal canale online.Analizzando il mese precedente al Natale 2018, è possibile vedere come ogni prodotto sia maggiormente scontato in una settimana diversa. Ad esempio, se acquistati nella settimana più vantaggiosa, i seguenti prodotti possono garantire risparmi non indifferenti rispetto alla settimana più cara:(-33,1%),(-26,1%),(-22,5%),(-20,4%),(- 15,5%),(-15,2%),(-10,4%) e(-10,2%).Ma qual è la settimana giusta e fino a che data si può acquistare online senza il rischio di non ricevere il pacco in tempo per Natale? Analizzando l'interesse online in vista di, idealo ha rilevato tre grandi picchi di interesse: il. A partire da questa data, le ricerche online crollano drasticamente, a dimostrazione del fatto che il 17 Dicembre è tra le date ultime utili per ricevere tutto in tempo.Relativamente alla settimana più conveniente, invece, nel 2018 è stata quella, infatti è proprio in questo periodo che in generale si sono concentrare le migliori offerte di televisori, console di gioco, tablet, LEGO, notebook, orologi sportivi, smartwatch, stivali, aspirapolvere, giochi PS4, orologi da polso, macchine per il caffè espresso, barbie e scarpe outdoor. Comprensibilmente, la settimana nella quale si sono concentrate meno offerte, in termini di ribassi, è stata quellaL'analisi di idealo ha rivelato come, nel periodo natalizio, l'interesse giornaliero online nei confronti deisia aumentato delrispetto ad un giorno normale.Analizzando il periodo di Natale 2018 è possibile vedere come i picchi di interesse siano stati rilevati il 3, 11 e 17 Dicembre con le donne in assoluto le più interessate (di ricerche online vs), percentuale molto significativa se si pensa che quasi sempre, per prodotti ad esempio di elettronica di consumo o per la casa, sono invece gli uomini ad effettuare il maggior numero di ricerche.Analizzando la crescita dell'interesse giornaliero online nel periodo natalizio è possibile vedere come quasi tutte le tipologie di giochi abbiano vissuto un aumento delle intenzioni online. In particolare, si tratta di:(+836,2%, un vero e proprio boom),(+176,8%),(+173,3%),(+123,2%),(+114,2%),(+88,7%),(+79,0%),(+67,7%),(+66,9%) e(+49,8%).Anche in questo periodo, il dispositivo preferito per la navigazione si conferma essere il(utilizzato neldei casi); segue poi il) e infine il).sono le tre regioni dalle quali provengono maggiori ricerche ogni 100mila abitanti. Al contrario, in fondo alla classifica vi sonoe infine