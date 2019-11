Groupon, idee regalo per il digital detox

Natale è qui alle porte: momento più atteso dell’anno, che dovrebbe essere sinonimo di divertimento, relax e soprattutto diUn momento per staccare dalla frenesia della quotidianità e dedicarsi a chi si ama; sono sempre di più però i, connessi 24 ore al giorno,che catalizza tutta la loro la loro attenzione, persino durante le feste, con il rischio diIn questo senso, Groupon ha pensato aper chi mette lo smartphone sempre al primo posto, favorendo del sanoRosso natalizio con bordo in eco-pelliccia bianco, Xmas Stopping sembra in tutto e per tutto unda riempire di dolci e appendere al camino. In realtà èSi tratta di un prototipo in edizione limitata che vuole cavalcare in modo scherzoso la tematica del digital detox.Niente più notifiche insistenti o telefonate nel bel mezzo del pranzo. La parte rossa della calza è una speciale custodia per il blocco del segnale realizzata in, uno speciale tessuto brevettato basato su un composto di rame e poliestere che può essere piegato senza subire danni e che risulta robusto, resistente al freddo e traspirante; un morbido scudo impenetrabile alle radiazioni ad alta e a bassa frequenza. Un25 euro. A questo proposito, Groupon mette a disposizione 10 Xmas Stopping. Il deal sarà disponibile a partire dall’1 dicembre sino al 10 dicembre e sarà possibile acquistare 1 solo XMas Stopping al giorno.Un giuramento che prevede una serie di impegni da prendere e tanto di firma da apporre a fine 'contratto', per staccare la spina dalla tecnologia. Con questo giuramentoper far felice chi non sopporta di essere messo in secondo piano rispetto allo smartphone. Quali? Si va dall’impegno a, rischiando di accecare i vicini, o durante il pranzo di Natale; a quello a, per lasciar mangiare in santa pace gli altri, o, per farli scatenare senza doversi mettere in posa; al giuramento a; fino all’impegno al trattenersi dalo dal passare tutto il tempo su Facebook per curiosare cosa fanno gli amici. Per arrivare, infine, a uno dei giuramenti più difficili:Per scoprire tutti i giuramenti per un Natale a basso impatto di tecnologia, è sufficiente. Una volta stampato il biglietto, si potrà. Oppuree regalarlo a chi ogni anno fa predica per ottenere un Natale libero dagli smartphone. Il deal è già disponibile online . Prezzo al pubblico: 0 euro.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita