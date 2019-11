Amazon raddoppia la sua forza lavoro a Milano

Oltre al centro direzionale di Milano, Amazon gestisce in Italia quattro centri di distribuzione a Castel San Giovanni, Vercelli, Passo Corese (RI) e Torrazza Piemonte (TO); due centri di distribuzione urbani a Milano e Roma per il servizio di consegna ultraveloce Prime Now; 15 depositi di smistamento in tutto il Paese; il servizio clienti a Cagliari e il centro di sviluppo a Torino, focalizzato sullo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale e del Machine Learning per Alexa.



ha annunciato di aver creato, raddoppiando la propria forza lavoro aPer ospitare la crescita dei dipendenti, Amazon ha aperto tre piani aggiuntivi nel secondo edificio della propria sede nel cuore dell'emergente. I nuovi spazi comprendono 230 postazioni di lavoro su una superficie di 3.000 mq.L'edificio di, realizzato secondo criteri di sostenibilità, è il luogo di lavoro per gli attuali 800 dipendenti di Amazon a Milano e offre all'azienda le condizioni ottimali per attrarre i migliori talenti. Quando sarà pienamente operativo,La sede di Milano, così come i centri di distribuzione, sono aperti al pubblico tutto l'anno egrazie a dei tour che permettono ai clienti di scoprire cosa c'è dietro il clic sul pulsante "acquista ora".È possibile prenotare i tour su www.aboutamazon.it.