NetMotion, Panasonic e Microsoft inviano un tablet nella stratosfera

NetMotion, società specializzata in soluzioni di connettività e sicurezza per la forza lavoro mobile, ha condotto uno stress test nel Regno Unito, in collaborazione con Microsoft e Panasonic. Il test consisteva nel legare un tablet Panasonic TOUGHBOOK a un pallone sonda e farlo volare fino alla stratosfera - il tutto mantenendo attiva una chiamata con Microsoft Teams.

Raggiunti i 33 metri e mezzo circa di altezza, il tablet è passato senza problemi da una connessione Wi-Fi ad una rete cellulare 4G LTE, mantenendo la chiamata fino alla vertiginosa altezza di oltre 3.000 metri. Il TOUGHBOOK è infine tornato sulla terra dopo che il pallone sonda è esploso a circa 30.000 metri di altezza, atterrando sulla campagna dell'Herefordshire.





Una scelta, quella di testare i prodotti ben oltre i loro limiti, che il team di aziende coinvolte ha fatto per dimostrare, a chi tutti i giorni lavora sul campo, che è davvero possibile fare affidamento a queste soluzioni per la continuità del proprio lavoro.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita