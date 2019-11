Analisi idealo, Videogame: cosa cercano online gli italiani?

In un periodo dell’anno nel quale l’interesse online nei confronti diè molto alto – sono infatti Ottobre e Novembre i mesi nei quali vengono rilevate le maggiori intenzioni di acquisto, idealo ha deciso di approfondire la tematica scoprendo, ad esempio, che l’interesse online nei confronti del l’intera categoria nell’ultimo anno è cresciuto dele che tra i giochi per console e i giochi per PC sono proprio i primi a riscuotere maggiore interesse:di ricerche online contro ildei giochi per computer. Analizzando il peso dei videogiochi online, è possibile vedere come quelli per lacostituiscano la maggior parte delle ricerche (il 70,2%), seguono poi i giochi per la(12,6%) e quelli per la(9,2%).La top five dei cinque prodotti in assoluto più cercati vede ai primi due posti; seguono poi i giochi d’azione. Ancora, proseguendo nella classifica, è possibile trovare Mario Kart 8, Battlefield 5, Grand Theft Auto 5, F1 2018 e infine Tekken 7. Nell’ultimo anno, le tre console maggiormente cercate dai consumatori digitali italiani sono state la(con il 34,9% dell’interesse totale nei confronti della categoria), la(27,0%) e la(11,6%). Alla quarta posizione idealo ha rilevato la(10,6%) e infine, in quinta, la(6,1%). I tre produttori leader del mercato, e maggiormente cercati dagli e-consumer italiani, sono stati:(48,1% delle ricerche totali),(32,4%) e in terza posizione(18,0%).I consumatori digitali, tuttavia, non si limitano a cercare online soltanto console di gioco, ma sono interessati anche ai relativi accessori. Tra questi, quelli che nell’ultimo anno hanno maggiormente attirato l’attenzione degli italiani sono stati il(43,1%),(15,3%),(11,9%),(8,8%),(7,4%) e infine(0,7%). Relativamente, invece, ai tre singoli prodotti maggiormente cercati nell’ultimo anno, questi sono stati il controller, la carta prepagata per videogiochie infine ilSi tratta, per la maggioranza delle ricerche (35,9%) di ragazzi tra i; segue poi la fascia(26,4%) e infine i giovanissimi(20,8%). Ancora una volta sono gliad essere i più interessati, con ildelle ricerche contro ildi quelle femminili. Il giorno preferito di navigazione è il, l’orario, invece,(in settimana idealo ha rilevato undi intenzioni d’acquisto rispetto al weekend).le tre regioni italiane dalle quali provengono maggiori ricerche.Infine, relativamente al dispositivo preferito per cercare online videogame e console, idealo ha rilevato come questo neldei casi sia uno smartphone, neldei casi une solo nelun. Il sistema operativo maggiormente utilizzato per le ricerche è risultato essere(77,5%),viene usato solo neldelle sessioni.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita