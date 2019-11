Il Black Friday di TIM: smartphone con zero anticipo e rate a partire da 5 euro

, in occasione del, lancia una serie di offerte che accompagneranno i clienti fino al prossimo Natale.I migliori smartphone dei brandsaranno proposti in promozione cone rate a partire da 5 fino a 25 Euro per 30 mesi e con la nuova formula Smart Cash sarà possibile acquistare i device a partire da 69 Euro, direttamente con conto corrente bancario o carta di credito.A questo si aggiunge la Super Offerta Black Friday, valida fino all’8 dicembre in tutti in negozi TIM, che consente di acquistare lo smartphonecon oltre 450 Euro di sconto rispetto al prezzo di listino; inoltre in- il programma fedeltà per tutti i clienti TIM - è possibile scegliere i device, con anticipo zero a soli 5 Euro/mese.Gli under 30 che attiveranno l’offerta, avranno inclusa l’abilitazione al 5G, un plus che si aggiunge a tutti gli altri vantaggi di un’offerta già molto ricca. L’offerta prevede a 14,90 euro/mese 60 Giga e traffico dati illimitato per social, chat e musica, oltre a minuti e SMS illimitati e TIMMUSIC Platinum inclusa.Solo sull’App MyTIM è inoltre disponibile la promozione che permettere di provarein base alle proprie passioni e navigare sulle App preferite senza consumare Giga: Musica, Social&Chat, Giochi e Video, a scelta gratis per il primo mese, poi a partire da 2,99 Euro/mese.E chi per le prossime Feste ha in programma un viaggio all’estero conpotrà navigare fino a 2 Giga, utilizzare 100 minuti e 100 SMS per 10 giorni con 30 Euro in oltreSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita