TIM, prima operazione chirurgica in diretta con la realtà immersiva 5G

E’ stato eseguito in Italia in diretta live il primo teleconsulto immersivo 4K di chirurgia a distanza sulla rete 5G di TIM.

Un primato europeo che ha visto a Roma il Professor Giorgio Palazzini - uno dei massimi esperti di tecnologie applicate alla chirurgia - indossare un visore in Realtà Virtuale per essere “teletrasportato” all’interno di una sala operatoria dell’Ospedale Santa Maria di Terni e interagire per un intervento laparoscopico in tempo reale con l’equipe medica, coordinata dal Professor Chang-Ming Huang, luminare mondiale, dell'Università Fujian Medical di Fuzhon fondata nel 1860.

In particolare grazie a tre telecamere, di cui una speciale a 360° ad altissima definizione, installate nella sala operatoria dell’Ospedale e trasmesse in simultanea, il Professor Palazzini ha infatti partecipato in diretta all’operazione osservando contemporaneamente l’intervento e i dati biometrici del paziente, potendo zoomare e selezionare i dettagli di interesse oltre ad osservare, sempre in un’unica vista, la ripresa dell’organo interno del paziente, grazie alla telecamera laparoscopica anch’essa connessa alla rete.

Grazie all’altissima qualità della video comunicazione in 4K e all’immediatezza della realtà immersiva - garantite dalla bassa latenza del 5G - il Professor Palazzini ha potuto accedere alle informazioni diagnostiche in tempo reale e commentare, seguire l’operazione come se facesse parte dell’equipe a Terni.

Un’esperienza inedita, seguita in diretta multistreaming da oltre 30mila chirurghi da tutto il mondo e da più di 2.500 medici, chirurghi e addetti al settore presenti presso l’Auditorium Massimo di Roma, in occasione del 30° Congresso Internazionale di chirurgia dell’apparato digerente.

“Oggi è stato compiuto un importante passo avanti nel mondo della chirurgia, grazie alla sinergia tra le competenze tecnologiche e quelle della sanità del futuro - dichiara

-. Si aprono nuove opportunità per il settore che si potrà avvalere di innovative soluzioni al servizio dei pazienti e di tutta la comunità scientifica. Grazie alla 5G Digital Business Platform, la piattaforma innovativa di TIM che abilita i servizi digitali, e alle caratteristiche specifiche del 5G insieme alla robotica, all’intelligenza artificiale e all’Internet of Medical Things si stanno definendo scenari sfidanti e TIM vuole dare il proprio contributo alla crescita del Paese ed estendere al più ampio numero di persone la conoscenza e le tecniche all’avanguardia disponibili in questo ambito”.

