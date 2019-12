Black Friday e Cyber Monday: non solo online

Trai retailer ornline hanno fatto registrare risultati da record . Ma ad incrementarsi sono state anche le vendite neiComplice il fatto che ormai le promozioni non sono più concentrate nei due giorni "simbolici". E si distribuiscono su un periodo ormai molto più lungo.Questa considerazione è confermata dai dati raccolti da Sensormatic Solutions. Secondo cui, rispetto al Black Friday del 2018, quest’anno il traffico dei consumatori registrato in Italia. Crescita analoga (+5,1 percento) per l'affluenza nei negozi italiani durante il Cyber Monday.Il Black Friday appare ormai come undell'avvio degli acquisti anche successivi. Ossia gli acquisti del Natale e dell'Epifania. L’ultima domenica di dicembre e l’Epifania saranno con tutta probabilità le giornate top nello shopping in-store in Italia.Se il Black Friday promuove in generale l'affluenza in-store è anche perché i retailer stanno prolungando le loro strategie promozionali. “In passato il Black Friday era sinonimo di offerte concentrate in un’unica giornata, ma quest'anno alcuni retailer hanno lanciato le loro... In questo contesto il negozio rimarrà un elemento fondamentale per incrementare le vendite nella stagione di massima affluenza”, spiega, Regional Director Italia di ShopperTrak.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita