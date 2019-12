Angela Paparone è il nuovo Direttore Risorse Umane di Microsoft Italia

ha annunciato la nuova nomina di, entrando nel Leadership Team della Filiale guidato dall’Amministratore Delegato Silvia Candiani.Nel suo nuovo ruolo, a diretto riporto di Monica Rancati, Direttore Risorse Umane Western Europe, Angela Paparone continuerà, insieme al team HR italiano, "a, valorizzando i talenti e creando un ambiente di lavoro inclusivo e che premi la diversità, per sostenere la crescita dell’azienda e del Paese" si legge in una nota di Microsoft.Paparone sarà impegnata insieme al Leadership Team nello sviluppo di percorsi di sviluppo per tutti i dipendenti Microsoft, focalizzandosi "su iniziative di learning, oltre alle attività di recruiting e gestione delle risorse umane con l’obiettivo di creare team dinamici in grado di soddisfare le esigenze dei clienti nel loro percorso di trasformazione digitale".“Sono entusiasta di cogliere questa nuova sfida e di continuare anche nel mio Paese ad aiutare le persone nel proprio percorso di crescita professionale, contribuendo a rendere Microsoft un luogo sempre più inclusivo, in cui le persone possano esprimere il al meglio il proprio potenziale. Mi auguro di poter mettere a disposizione del team italiano l’esperienza che ho acquisito a livello internazionale nel corso di questi anni. In stretta collaborazione con i colleghi europei, ci impegniamo infatti da sempre a mettere i nostri talenti al centro e aiutarli a sviluppare quelle competenze necessarie per affrontare un mondo del lavoro in costante evoluzione” ha commentatoi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita