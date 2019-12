Accordo TIM e DAZN per seguire i grandi eventi sportivi

hanno siglato un accordo di partnership che consentirà agli abbonatidi avere accesso ai contenutiattraverso una serie di offerte dedicate.Da oggi i clienti(ADSL e fibra) possono accedere con un’unica offerta a 29,99 Euro/mese ai servizie vedere il grande sport con il TIM Box, per la migliore esperienza di fruizione, oltre che in mobilità. Per i clienti TIM, interessati alla sola offerta di contenuti proposti da, sarà possibile abbonarsi a 9,99 Euro/mese con addebito direttamente in bolletta. In particolare, i clienti TIMVISION potranno sottoscrivere un unico abbonamento e vedere anche l’offerta DAZN per seguire 3 partite per ogni turno dellae tutti i match dellaInoltre, gli appassionati di calcio potranno vivere le emozioni di alcune tra le migliori competizioni europee come, quelle sudamericane come, insieme ad altri campionati internazionali come la Major(MLS), lagiapponese e laOltre al calcio, verrà proposto il grande spettacolo degli sport americani come(NFL) e(MLB), la, l’su ghiaccio e le arti marziali miste, i motori con(WRC),, le principali competizioni europee di(PRO14, Champions Cup e Challenge Cup) e la(CEV).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita