EOLO Missione Comune: il 2019 si chiude con 80 vincitori e più di 1,3 milioni di voti

l 2019 volge al tramonto ma si prospetta un nuovo anno all'insegna dell'innovazione per altri dieci comuni estratti nel nuovo turno di, il progetto nato con l'obiettivo di supportare la Digital Transformation nei Comuni sotto i 5.000 abitanti.Questo mese, la classifica dei vincitori vedeCittadini e sostenitori, per i prossimi quattro mesi, potranno sostenere il proprio Comune preferito attraverso delle Missioni Social e aiutare il territorio adbasterà seguire le indicazioni presenti sul sito della piattaforma.Le missioni possono essere di diverso tipo, dal pubblicare la foto dello scorcio d'alba più bello o del tramonto più mozzafiato, alla condivisione della storia con la sagra locale o con il piatto rappresentativo della cucina tipica. Ogni 15 giorni, ad inizio e metà mese, le missioni cambiano e ne vengono pubblicate di nuove.. Una volta passati 4 mesi dall'estrazione, ogni Comune potrà scegliere i premi che preferisce, in base ai punti che ha ottenuto grazie ai sostenitori:; da access point per connettere le aree del paese a soluzioni per l'istruzione o la municipalità. Tutti strumenti pensati per portare anche le realtà più piccole ad innovarsi.Nel frattempo, si è aperta una nuova fase del progetto EOLO Missione Comune che consiste nell'. Si tratta della prima iniziativa dedicata a supportare la professione del Sindaco attraverso la condivisione di progetti di digitalizzazione dei piccoli comuni italiani, formando così una rete di condivisione delle esperienze che metta a disposizione di cittadini e altri amministratori il racconto delle migliori iniziative realizzate sui nostri territori.Per dettagli sul progetto si può visitare il sito: