MSI presenta i notebook Creator 15M e 17M

Sono destinati aidue notebook cheha presentato anche per il mercato italiano. Denominati, adottano i processori Intel Core i7 serie H di nona generazione. Si distinguono principalmente per la dimensione dello schermo, rispettivamente 15,6 e 17,3 pollici. L'obiettivo di MSI per i nuovi Creator è stato mettere insieme efficienza e portabilità. Il primo aspetto è collegato a diverse caratteristiche tecniche di rilievo.Oltre ai processori di punta, i nuovi Creator 15M e 17M dispongono in particolare di una buona dotazione grafica. Si basa sulle schede grafiche, entrambe dotate di 6 GB di memoria dedicata. I due portatili hanno display con risoluzione solo Full HD, ma con la copertura totale dello spazio colore sRGB. Si possono collegare a monitor esterni con risoluzione maggiore via HDMI.L'attenzione all'ergonomia riguarda anche le. In particolare, quella del Creator 17M ha 1,9mm di corsa dei tasti, per un feedback ottimale, e un tastierino numerico dedicato. Particolarmente curata anche la sezione audio. Il software Creator Center permette poi didei notebook favorendo le funzioni di creatività multimediale. E dato che la creatività spinge l'hardware a dare il suo meglio, i Creator 15M e 17M sono dotati di particolari tecnologie per la dissipazione del calore. La versione 17M tra l'altro integra unae ben 7 heatpipe.Altri dati tecnici di rilievo riguardano le configurazioni storage, che possono comprendere unità SSD, NVMe e hard disk SATA. Laprevede una combinazione di porte USB di tipo A e C, una porta di rete Ethernet, una uscita video HDMI 4K, jack audio in e out, chipset WiFi AC. Rispetto alle configurazioni, i Creator 15M e 17M sono tutto sommato di: meno di 1,9 chilogrammi per il Creator 15M e 2,2 per il 17M. Un po' meno leggero, ma comunque proporzionato, il prezzo: si parte da 1.849 euro al pubblico IVA compresa.