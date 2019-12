Wearbuds, le cuffie wireless abbinate ad un vero fitness tracker da polso

Aipower ha presentato le Wearbuds, le prime cuffie wireless Hi-Res ospitate all'interno di un braccialetto fitness da indossare al polso.



Le cuffie Wearbuds sono pensate per offrire una completa esperienza d'uso di tipo wireless. Grazie all'innovativo a brevettato design possono essere riposte e caricate all'interno di un braccialetto fitness, che è controllato e gestito attraverso una app dedicata. Il braccialetto indossato al polso, comandato dalla voce attraverso intelligenza artificiale, offre la libertà dell'utilizzo delle cuffie wireless senza la necessità di avere con se un case per la ricarica delle batterie.

Le cuffie offrono qualità di riproduzione audio di tipo Hi-Res, modalità molto pratiche di venir riposte all'interno del fitness band come di essere indossate, connettività Bluetooth 5, ricarica direttamente dal polso e funzionalità di fitness tracker accessibili dalla app. Le cuffie sono resistenti all'acqua secondo le specifiche IPX6, mentre il braccialetto fitness è certificato IPX5 offrendo notifiche direttamente sullo schermo al polso e permettendo il controllo delle cuffie attraverso comandi touch montati lateralmente.





Grazie all'integrazione del chipset Qualcomm's smart audio, Wearbuds offrono una qualità audio senza limitazioni: si è immersi nel suono ad alta fedeltà senza alcun tipo di ritardo nella risposta ai comandi.

Wearbuds sono proposte in due opzioni di colori: bianco brillante oppure nero brillante. Entrambe le cuffie possono venir ospitate nel braccialetto fitness oppure indossate nell'orecchio, offrendo vera trasportabilità e funzionalità di ascolto a mani libere.

Wearbuds sono state sviluppate integrando aptX, Bluetooth 5, funzionalità di fitness tracker, modalità mono, una app dedicate e una stazione di ricarica da indossare al polso: tutto questo assicura sino a 5,5 ore di funzionamento in riproduzione a un prezzo contenuto.





Le cuffie sono dotate di parti terminali in silicone, in grado di assicurare un superiore isolamento dal rumore rispetto alle cuffie in-ear di tipo tradizionale. I controlli di tipo touch permettono di regolare il volume con la semplice pressione laterale, cambiare traccia audio, mettere in pausa o riprodurre oltre ad accedere all'assistente del proprio smartphone.

Wearbuds possono gestire telefonate in ingresso tanto con la cuffia di sinistra come da quella di destra. La certificazione IPX6 delle cuffie e quella IPX5 del braccialetto fitness permettono a Wearbuds di poter essere utilizzate per lavorare o esercitarsi anche in ambienti umidi.





Wearbuds operano anche come fitness tracker al tuo polso rilevando il battito cardiaco, le calorie consumate, il numero dei passi di una giornata e monitorando la qualità del sonno attraverso la app configurabile da smartphone. Hai bisogno di ricaricare sia le cuffie come il braccialetto? Non c'è problema: grazie al cavo magnetico servono solo 90 minuti per una ricarica completa da zero delle batterie. Lo schermo TFT, comandato da un chip ARM Cortex, include un accelerometro a 7 assi e un sensore di pressione.





Con l'acquisto si riceverà un set di cuffie ricaricabili, due tipi di gommini in silicone per adattare le cuffie alle proprie orecchie, un fitness band, un cavo di ricarica magnetico, una guida all'utilizzo e una garanzia di 2 anni.

Le cuffie Wearbuds sono disponibili in preordine sul

al prezzo di € 179.

