“Ultimate Rivals”, una nuova serie di videogiochi sportivi in esclusiva su Apple Arcade

Apple ha presentato “Ultimate Rivals” di Bit Fry Game Studios, una nuova serie di videogiochi sportivi che riunisce atleti di hockey, basket, football, baseball e calcio in un unico videogioco con licenze ufficiali: un primato nel mondo dello sport e del gaming.

In “Ultimate Rivals: The Rink”, il primo titolo di questa serie, i giocatori scelgono tra più di 50 atleti famosi da far competere in elettrizzanti partite di hockey due contro due. I giocatori possono per esempio far giocare Alex Ovechkin e Alex Morgan contro De’Aaron Fox e Jose Altuve oppure Skylar Diggins-Smith e Wayne Gretzky. Le diverse combinazioni rendono possibili modi unici di giocare e vincere contro l’intelligenza artificiale o altri giocatori nelle partite multiplayer online. Sul ghiaccio, l’azione dipende dai riflessi rapidi dei giocatori e prende vita con immagini stilizzate e coinvolgenti effetti sonori.

“Ultimate Rivals: The Rink” è disponibile in Apple Arcade su iPhone, iPad, Apple TV e Mac e verrà seguito da un gioco di basket con licenza dell’NBA, “Ultimate Rivals: The Court”, nella primavera 2020.

