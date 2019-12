Check Point: il trojan mobile XHelper entra nella classifica dei 10 malware più diffusi

↔ Emotet - trojan avanzato, autopropagato e modulare, utilizzato come distributore per altre minacce. Utilizza molteplici metodi per mantenere la stabilità e le tecniche di evasione per evitare il rilevamento. Si diffonde anche attraverso campagne phishing con mail contenenti allegati o link dannosi.

- trojan avanzato, autopropagato e modulare, utilizzato come distributore per altre minacce. Utilizza molteplici metodi per mantenere la stabilità e le tecniche di evasione per evitare il rilevamento. Si diffonde anche attraverso campagne phishing con mail contenenti allegati o link dannosi. ↔ XMRig - mining software open-source CPU utilizzato per il mining della valuta criptata Monero, e visto per la prima volta da maggio 2017.

- mining software open-source CPU utilizzato per il mining della valuta criptata Monero, e visto per la prima volta da maggio 2017. ↔ Trickbot - trojan del mondo banking e viene rinnovato costantemente con nuove funzioni. Questi fattori rendono Trickbot un malware flessibile e personalizzabile che può essere diffuso tramite diversi tipi di campagne.

XHelper - un'applicazione Android dannosa utilizzata per scaricare altre app dannose e visualizzare pubblicità. È in grado di nascondersi dall'utente e dai programmi antivirus mobile, e si reinstalla se l'utente la disinstalla.

- un'applicazione Android dannosa utilizzata per scaricare altre app dannose e visualizzare pubblicità. È in grado di nascondersi dall'utente e dai programmi antivirus mobile, e si reinstalla se l'utente la disinstalla. Guerrilla - Ad-clicker per Android che ha la capacità di comunicare con un server remoto di comando e controllo (C&C), scaricare plug-in aggiuntivi malevoli ed eseguire ad-clicking aggressivi senza l’autorizzazione o la consapevolezza da parte dell’utente.

- Ad-clicker per Android che ha la capacità di comunicare con un server remoto di comando e controllo (C&C), scaricare plug-in aggiuntivi malevoli ed eseguire ad-clicking aggressivi senza l’autorizzazione o la consapevolezza da parte dell’utente. Lotoor - tecnica di hackeraggio in grado di sfruttare le vulnerabilità dei sistemi Android con lo scopo di ottenere i permessi di root sui dispositivi mobile infettati.

SQL Injection (tecniche diverse) - consiste nell’inserimento di query SQL, in input, dal client all’applicazione, sfruttando al contempo una vulnerabilità di sicurezza nel software di un’applicazione.

- consiste nell’inserimento di query SQL, in input, dal client all’applicazione, sfruttando al contempo una vulnerabilità di sicurezza nel software di un’applicazione. OpenSSL TLS DTLS Heartbeat Information Disclosure (CVE-2014-0160; CVE-2014-0346) - in OpenSSL esiste una vulnerabilità che diffonde informazioni a causa di un errore durante la gestione dei pacchetti TLS/DTLS heartbeat. Un aggressore può sfruttare questa vulnerabilità per rivelare il contenuto della memoria di un client o server collegato.

- in OpenSSL esiste una vulnerabilità che diffonde informazioni a causa di un errore durante la gestione dei pacchetti TLS/DTLS heartbeat. Un aggressore può sfruttare questa vulnerabilità per rivelare il contenuto della memoria di un client o server collegato. MVPower DVR Remote Code Execution - esiste una vulnerabilità di esecuzione del codice da remoto nei dispositivi MVPower DVR. Un malintenzionato può sfruttare questa falla da remoto per eseguire codice arbitrario nel router interessato tramite una richiesta creata appositamente.

ha reso noto il Global Threat Index di novembre 2019. Il team di ricerca ha evidenziato che, per la prima volta in oltre tre anni, un trojan mobile è entrato a far parte della classifica dei malware più diffusi, oltre ad essere la minaccia mobile più diffusa nell'ultimo mese.Il, che è stato avvistato per la prima volta nel marzo 2019. XHelper è un trojan multiuso per gli utenti Android che può scaricare altre app infette e visualizzare pubblicità malevole. Inoltre, è un'applicazione persistente, in grado di reinstallarsi anche se viene disinstallata dalla vittima. Negli ultimi sei mesi il codice del malware è stato costantemente aggiornato, cosa che gli ha consentito di eludere le soluzioni antivirus mobile e di continuare a infettare nuove vittime. Come risultato, è entrato all’ottavo posto nella classifica dei primi 10 malware più pericolosi.Il malware più diffuso di novembre, che mantiene la posizione numero 1 da ottobre. Tuttavia, a novembre, ha avuto un impatto sul 9% delle organizzazioni a livello globale, in calo rispetto al 14% del mese precedente. Mentre in Italia, ha un impatto decisamente superiore, pari al 18,28%, il doppio, rispetto alla percentuale globale. Gli altri malware più diffusi in Italia a novembre sono Ursnif, un trojan che colpisce la piattaforma Windows e che ha avuto un impatto sull’11,6% delle organizzazioni, e Formbook, un InfoStealer che colpisce il sistema operativo Windows e che ha avuto un impatto sull’7,19% delle organizzazioni.*La freccia si riferisce al cambio di posizione rispetto alla classifica del mese precedenteEmotet ha mantenuto la vetta con un impatto globale del 9%. XMRig è stato il secondo malware più diffuso che ha avuto un impatto sul 7% delle organizzazioni in tutto il mondo, seguito da Trickbot, con il 6%.Questo mese xHelper è stato il malware mobile più diffuso, seguito da Guerilla e Lotoor.Questo mese le tre principali vulnerabilità sfruttate sono rimasti le stesse del mese precedente: le tecniche di iniezione SQL continuano ad essere in testa alla lista, con un impatto sul 39% delle organizzazioni a livello globale, seguite dalle vulnerabilità OpenSSL TLS DTLS Heartbeat Information Disclosure e MVPower DVR Remote Code Execution - con un impatto rispettivamente del 34% e 33%.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita