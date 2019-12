LG presenta le nuove serie di monitor pensate per professionisti e gamer

lancia la nuova generazione di monitor progettata per arricchire la user experience grazie ad un design migliorato e a prestazioni all'avanguardia.Il monitor da 32 pollici UltraFine "Ergo" 4K UHD (modello 32UN880), vincitore del CES Innovation Award 2020, è una soluzione ergonomica innovativa in grado di distinguersi. Il concept unico di LG Ergo unisce tre elementi chiave: la fedeltà all'immagine, il design ergonomico e la soluzione USB-C che consentono prestazioni ineguagliabili, maggiore comfort per l’utente e più ordine sulla scrivania.Il 32UN880 eredita la straordinaria qualità dell'immagine che contraddistingue la serie UltraFine e soddisfa le esigenze della maggior parte dei professionisti grazie alla sua capacità di riprodurre immagini ad alta risoluzione e di massimizzarne i dettagli.Tecnologicamente ed ergonomicamente avanzato, con il suo elevato grado di regolazione, consente all'utente di creare postazioni di lavoro perfettamente personalizzate. Lo stand LG Ergo può essere esteso verso l'esterno o posizionato vicino alla parete, spostato verso l'alto fino all'altezza degli occhi o abbassato al livello della scrivania. È possibile anche ruotarlo completamente per condividere le informazioni anche con i colleghi che si trovano di fronte. In definitiva, il monitor può essere posizionato all'altezza, alla distanza e all'angolazione perfetti per un'esperienza d' uso più confortevole. La soluzione USB-C supporta la risoluzione 4K, garantisce un’elevata velocità di trasferimento dati e l’alimentazione per la ricarica del notebook attraverso un unico e comodo cavo.I nuovi monitor gaming LG UltraGear (modelli 27GN950, 34GN850 e 38GN950) confermano la reputazione della linea conosciuta per il tempo di risposta e l’eccellente qualità delle immagini. Il nuovo modello da 27 pollici con risoluzione Ultra HD 4K (27GN950), vincitore del CES Innovation Award, utilizza la tecnologia Nano IPS da 1ms con un refresh rate a 144Hz, overclockable a 160Hz. Questa soluzione permette anche la calibrazione hardware per massimizzare la capacità della tecnologia IPS di LG di offrire una riproduzione accurata dei colori e un'ampia gamma cromatica.Progettati per offrire un’esperienza immersiva per i videogiocatori, i modelli UltraGear 34GN850 e 38GN950 sono dotati di ampi display con formato 21:9 e pannello IPS da 1 ms e di un refresh rate di 160 Hz. Per garantire un'esperienza di gioco ottimale, i modelli 27GN950 e 38GN950 sono certificati VESA DisplayHDR 600, mentre il 34GN850 supporta VESA DisplayHDR 400. Entrambi i monitor integrano un nuovo supporto non solo elegante, ma anche più solido e stabile.Da sempre leader nella produzione di monitor widescreen, LG ha sfruttato la propria esperienza nelle tecnologie di visualizzazione avanzata per sviluppare il monitor UltraWide QHD+ da 38 pollici (modello 38WN95C) con design curvo. Vincitore del CES Innovation Award, questo modello con risoluzione 3.840x1.600 offre un display Nano IPS da 1 ms, refresh rate 144 Hz e certificato NVIDIA G-SYNC Compatible.Dotato della connettività Thunderbolt 3, questo monitor è un valido alleato per qualsiasi workstation. Il nuovo UltraWide di LG è dotato di un display tre volte più grande di un modello da 16:9 Full HD (1.920x1.080), e permette quindi di lavorare contemporaneamente su più contenuti. Inoltre, il display Nano IPS copre il 98% della gamma colore DCI-P3 per una riproduzione delle immagini accurata e realistica con certificazione VESA DisplayHDR 600.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita