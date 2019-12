Domotica Amazon, Apple, Google, Zigbee Alliance

hanno annunciato la nascita di un gruppo di lavoro che punta a sviluppare e promuovere l’adozione diper aumentare la compatibilità fra i prodotti di domotica, con la sicurezza come colonna portante.Il gruppo di lavoro vedrà anche il contributo di aziende nel consiglio di amministrazione di Zigbee Alliance, come, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (ex Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy e Wulian.L’obiettivo del progettoè semplificare lo sviluppo per i produttori e aumentare la compatibilità per i consumatori. L’iniziativa nasce dalla convinzione che i prodotti di domotica per la smart home debbano essere sicuri, affidabili e facili da usare. Partendo dal protocollo IP (Internet Protocol), il progetto vuole rendere possibile la comunicazione fra dispositivi di domotica, app mobili e servizi cloud e definire un set specifico di tecnologie di rete basate su IP per la certificazione dei dispositivi.Il gruppo di lavoro adotteràper sviluppare e implementare un nuovo protocollo di connettività unificato che prenderà spunto anche da tecnologie smart home già collaudate di Amazon, Apple, Google, Zigbee Alliance e altre aziende. La scelta di sfruttare queste tecnologie dovrebbe accelerare lo sviluppo del protocollo e portare più rapidamente benefici a produttori e consumatori.L’obiettivo del progetto è fare in modo che per i produttori sia più facile realizzare dispositivi compatibili con servizi smart home e vocali comee altri. Il nuovo protocollo affiancherà e completerà le tecnologie esistenti, e i membri del gruppo di lavoro invitano i produttori a continuare a innovare utilizzando le tecnologie oggi disponibili.Il progetto Connected Home over IP invita produttori di dispositivi, fornitori di chip e altri sviluppatori nel settore della domotica aSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita