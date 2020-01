Al Ces Qualcomm presenta la tecnologia aptX audio e voce

ha presentato al Ces, un nuovo codec voce che assicura una qualità vocale ad alta definizione via connessione Bluetooth. L'intelligibilità e la comprensione vocale sono elementi fondamentali per assicurare, una nuova funzionalità della tecnologia audio adattiva di Qualcomm sviluppata per migliorare significativamente la qualità della voce per tutti coloro che utilizzano accessori Bluetooth per effettuare chiamate.Oggi i codec super wideband sono utilizzati dagli operatori telefonici per migliorare la qualità delle chiamate da mobile: ciò significa che già molti utenti. Ad ogni modo, quando si connettono accessori che supportano ilper fare e ricevere chiamate, la qualità vocale non è la stessa. Così come la tecnologia aptX è stata sviluppata per migliorare la qualità dello streaming musicale via Bluetooth, aptX Voice è stata ideata per migliorare l'esperienza vocale di chiamata assicurando una migliore qualità grazie all'utilizzo della frequenza a 32kHz via Bluetooth Handsfree Profile che garantisce una scansione della voce chiara e cristallina."La tecnologia aptX ha rivoluzionato l'esperienza di ascolto stereo via Bluetooth assicurando una qualità audio wireless senza precedenti. aptX Voice è pensata per fare lo stesso con le chiamate vocali" afferma, vice president and general manager, Voice, Music & Wearables, Qualcomm Technologies International, Ltd. "Visto che sempre più utenti utilizzano cuffie e auricolari wireless per fare e ricevere chiamate, aptX Voice sarà la risposta per una migliore chiarezza e qualità delle chiamate."Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita